Lazio-Roma è il derby della Capitale di scena in questa trentaduesima giornata di Serie A: all’Olimpico si affrontano due compagini assetate di punti preziosi in ottica Champions League.

I biancocelesti devono dimenticare in fretta l’harakiri di Europa League dello scorso giovedì, nel quale gli uomini di Simone Inzaghi, forti del 4-2 interno, si arresero clamorosamente ai tori del Salisburgo, che strapazzarono i laziali e conquistando così la qualificazione alle semifinali. In campionato il discorso è diverso: Immobile e compagni sono la terza forza del torneo, seppure in coabitazione con Roma ed Inter, quest’ultima con una gara in più.

I giallorossi tuttavia stanno attraversando a tutti gli effetti un momento magico: la qualificazione alle semifinali di Champions League, avvenuta per mano del Barcellona, di sicuro ha rilanciato le ambizioni della compagine allenata da Eusebio Di Francesco. L’ultimo k.o. di campionato contro la Fiorentina deve essere superato in fretta, ora ci sono altri punti in palio per una qualificazione diretta alla prossima massima competizione continentale.

Nella storia delle due compagini, il derby della capitale Lazio-Roma si è disputato per 185 volte: leggera supremazia dei giallorossi, che hanno totalizzato ben 70 successi, 63 i pareggi mentre 52 sono le affermazioni dei biancocelesti. La gara di andata terminò con il risultato di 2-1 in favore degli uomini di Di Francesco, in virtù delle reti siglate da Perotti e Nainggolan, inutile la rete di Immobile su rigore.

A dirigere l’incontro Lazio-Roma è stato designato il signor Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo: 27 i precedenti biancocelesti con il direttore di gara in questione, si segnalano 16 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte; 23 invece i macht diretti dal fischietto bergamasco, 14 successi, 6 pareggi e 3 sconfitte. Mazzoleni tra l’altro ha già diretto un derby della Capitale, nella stagione 2012/13, sfida che terminò con il risultato di 1-1: al vantaggio siglato da Hernanes, ci pensa Francesco Totti a ristabilire la parità.

Le probabili formazioni di Lazio-Roma, posticipo serale della Serie A

Il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, è costretto a rinunciare a Patric per infortunio, fortemente in dubbio anche Basta, alle prese con alcuni problemi muscolari, in quale sarà valutato fino a pochi minuti prima del match. Nel 3-5-2 in campo all’Olimpico ci sarà spazio per Strakosha tra i pali, linea difensiva composta da De Vrij centrale, con Bastos a destra, in ballottaggio con Luiz Felipe, e Radu a sinistra. Centrocampo composto da Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Lulic; tandem offensivo composto da Felipe Anderson ed Immobile.

Il tecnico dei giallorossi, Eusebio Di Francesco, dovrà fare a meno di Defrel e Perotti, il primo per una distorsione alla caviglia sinistra, il secondo per una contusione al polpaccio, oltre al lungodegente Karsdorp. Nel 3-4-2-1 da opporre ai cugini laziali, Alisson inamovibile tra i pali, difesa composta da Manolas centrale, con Fazio e Juan Jesus esterni. A centrocampo Strootman e De Rossi in posizione più centrale, con Bruno Peres e Kolarov pronti ad agire ai lati; tridente offensivo composto da Dzeko punta centrale, supportato da Schick e Nainggolan.

Probabili formazioni Lazio-Roma, domenica 15 aprile 2018 ore 20.45

Probabili formazioni Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos (Luiz Felipe), De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson, Immobile. A disposizione: Vargic, Guerrieri, Luiz Felipe (Bastos), Basta, Wallace, Caceres, Lukaku, Murgia, Di Gennaro, Luis Alberto, Nani, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

Probabili formazioni Roma (3-4-3): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Kolarov; Nainggolan, Schick; Dzeko. A disposizione: Skorupski, Lobont, Silvaj, Florenzi, Pellegrini, Gonalons, Gerson, Under, El Shaarawy. Allenatore: Eusebio Di Francesco.