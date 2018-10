Dove vedere Inter-Milan streaming e diretta tv, Serie A oggi ore 20.30

Inter-Milan, grande attesa per il derby della Madonnina. Le due squadre milanesi si affrontano nella prima stracittadina della stagione e vengono entrambe da un periodo positivo, dopo un inizio di campionato altalenante. Il derby Inter-Milan, valevole per la nona giornata della Serie A 2018/19, si gioca stasera alle ore 20.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Nei 168 precedenti in Serie A si contano 62 vittorie dei nerazzurri, 55 pareggi e 51 vittorie dei rossoneri. Nella scorsa stagione si è visto un Mauro Icardi protagonista nel bene o nel male con la tripletta decisiva per il 3-2 dell’Inter nel derby di andata e i due errori clamorosi sottoporta nello 0-0 finale del girone di ritorno.

Inter-Milan, le probabili formazioni. C’è grande attesa per la super sfida tra i bomber argentini Icardi e Higuain, ma in campo si vedranno tanti duelli interessanti. Nell’Inter ci sono due ballottaggi: D’Ambrosio-Vrsaljko per la fascia destra della difesa e Gagliardini-Vecino a centrocampo con il primo favorito. Gattuso va verso la conferma del 4-3-3 con Calabria terzino destro e il tridente Suso-Higuain-Calhanoglu.

Probabile formazione Inter: Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah, Gagliardini, Brozovic, Politano, Nainggolan, Perisic, Icardi

Probabile formazione Milan: Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Mustacchio, Rodriguez, Kessie, Biglia, Bonaventura, Suso, Higuain, Calhanoglu

DIRETTA LIVE INTER-MILAN. CLICCA QUI PER LA CRONACA IN TEMPO REALE

DOVE VEDERE INTER-MILAN, DIRETTA TV E STREAMING

Il derby Inter-Milan sarà trasmesso in diretta tv esclusiva in 4K su Sky Sport 1 HD, Sky Sport Serie A HD e Sky Calcio 1 HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv di Murdoch potranno seguire il match anche in streaming tramite Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione web.