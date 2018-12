Fermana-Monza 0-1 (Video Highlights Serie C): D’Errico firma il gol vittoria

E’ ripartita dallo Stadio “Bruno Recchioni” di Fermo la corsa del Monza targato Silvio Berlusconi-Adriano Galliani verso le zone alte della classifica del Girone B di Serie C. La compagine brianzola, che non vinceva un match ufficiale dallo scorso 8 dicembre (una sconfitta ed un pareggio nelle due uscite ufficiali precedenti a quella odierna), ha superato, di misura, la Fermana col punteggio di 1-0: il match winner è Andrea D’Errico, autore di un gol fantastico al 28′ del primo tempo. Il centrocampista classe ’92, che in passato ha vestito, tra le altre, le maglie di Barletta e Pro Patria, si è reso protagonista di un’iniziativa personale che lo ha portato a calciare di prepotenza da ottima posizione, dopo essersi “divorato” il reparto difensivo avversario.

Il Monza conquista tre punti preziosi in ottica classifica: ora a quota 24, la squadra allenata da Brocchi fa un buon balzo in graduatoria, andandosi a posizionare a ridosso della zona Play-Off, ad appena un punto di distanza dal Vicenza Virtus che ha pareggiato in casa del Fano (0-0). La Fermana, dal canto suo, può dire di essersi resa protagonista di una sconfitta indolore, non avendo questa compromesso il posizionamento in Top-5.

FERMANA-MONZA, IL TABELLINO

MARCATORI: 28 D’Errico (M)

FERMANA (4-3-1-2): Ginestra; Clemente, Comotto, Soprano, Scrosta; Misin (62′ Cremona), Fofana, Urbinati (73′ Sarzi Puttini); Da Silva (67′ Zerbo); Cognigni (61′ Maurizi), Lupoli (67′ Iotti). A disposizione: Marcantognini, Pavoni, D’Angelo, Nasic, Marozzi, Guerra, Contaldo. Allenatore: Destro

MONZA (4-3-1-2): Guarna; Caverzasi, Negro, Riva, Tentardini; Barba, Galli (59′ Palesi), D’Errico; Ceccarelli; Reginaldo (76′ Iocolano), Cori (86′ Jefferson). A disposizione: Sommariva, Cavaliere, Giorno, Brero, Tomaselli. Allenatore: Brocchi