Frosinone-Torino streaming gratis e diretta tv Sky, Serie A oggi dalle 15.00

Frosinone-Torino, torna la Serie A. Una spera di salvarsi, l’altra di rincorre il sogno chiamato Europa. Frosinone e Torino hanno chiaramente obiettivi diversi, ma tanta voglia di fare bene e conquistare i tre punti. Ne ha più bisogno la squadra di casa sicuramente, che sarà spinta dai tifosi che popoleranno lo Stirpe.

Vincere per tornare a sperare nella salvezza. La gara di oggi potrebbe dire molto ai ciociari, proprio nel giorno esatto dall’ultima volta che hanno portato a casa la vittoria. Per la sfida di oggi pomeriggio mister Baroni sarà senza Cassata, squalificato. Ecco quindi il 3-5-2 con Sportiello tra i pali; in difesa Goldaniga e Capuano sulle fasce mentre Salamon farà da interno. In mediana giocheranno Chibsah e Viviani, con Beghetto che potrebbe togliere il posto a Molinaro. Davanti sicuri del posto Ciano e Pinamonti.

PROBABILE FORMAZIONE FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Viviani, Valzania, Molinaro; Ciano, Pinamonti.

Momento positivo in casa granata. Per la prima volta nella storia della Serie A, il Torino ha mantenuto la porta inviolata per sei partite consecutive e anche oggi potrebbe scrivere la storia, in caso di vittoria contro il Frosinone. Mister Mazzarri dovrebbe optare per il 3-5-2 con Sirigu in porta; in difesa nessun dubbio con Izzo e Djidji che saranno sulle fasce esterne; a centrocampo Baselli favorito su Aina, mentre in attacco Zaza ancora in panchina, mentre giocheranno Belotti e Iago Falque.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Belotti, Iago Falque.



Questa la terna arbitrale della sfida del Matusa: arbitra il sign. Piero Giacomelli, assistenti i sign. Del Giovane – Schenone, IV uomo il sign. Marini. Alla V.A.R. Guida e Longo.



Dove vedere Frosinone-Torino, diretta tv e live streaming oggi 10 marzo

Come vedere Frosinone-Torino in tv? La telecronaca della partita – dalle 15.00 su Sky Sport (ch. 253 del satellite e ch. 384 del digitale terrestre) – sarà di Dario Massara, affiancato nel commento tecnico da Renato Zaccarelli; inviata a bordocampo ed interviste a cura di Vanessa Leonardi.

Streaming Frosinone-Torino, Serie A 27.a giornata

Frosinone – Torino in diretta sulla Rai: tv e radio

Frosinone-Torino, sfida valida per la 27a giornata di Serie A, sarà possibile ascoltarla in contemporanea su Rai Radio 1 e Radio 1 Sport con la radiocronaca di Manuel Codignoni in diretta dal Matusa di Frosinone a partire dalle ore 14.55 all'interno di "Tutto il calcio minuto per minuto".

