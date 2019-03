Questa sera allo stadio San Paolo di Napoli andrà in scena una delle sfide più attese dell’anno: Napoli-Juventus. Il posticipo della 26^ giornata di Serie A, dunque, vedrà di fronte le prime due squadre della massima divisione italiana. Ad oggi, i punti che separano Juventus e Napoli sono ben 13. I bianconeri, infatti, conducono la classifica con 69 punti, mentre gli azzurri inseguono a quota 56. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida in grande forma. La squadra di Ancelotti non perde in campionato dal 26 dicembre, quando Insigne e compagni vennero superati dall’Inter a San Siro. In seguito il Napoli ha totalizzato 15 punti in 7 partite (4 vittorie e 3 pareggi). Nelle ultime uscite, inoltre, i partenopei hanno evidenziato un’ottima fase difensiva; il Napoli, infatti, non prende gol da ben 5 partite.

Per quanto riguarda la Juventus, i bianconeri in campionato sono in serie positiva da ben 29 partite. L’ultima sconfitta subita dalla Vecchia Signora risale all’aprile dello scorso anno proprio contro il Napoli (i partenopei espugnarono l’Allianz Stadium grazie al gol di Koulibaly). Da quel momento in poi, la Juventus non si è più fermata conquistando ben 25 vittorie e 4 pareggi. Questa sera Juventus e Napoli si affronteranno per la 146esima volta in Serie A. Nei 145 precedenti i bianconeri conducono con 67 successi, contro i 47 degli azzurri (31 le partite terminate in parità).

Napoli-Juventus streaming live e diretta TV Serie A, dove vedere il match oggi 03/03

Napoli-Juventus, in programma questa sera alle ore 20:30, sarà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma satellitare di Sky. Il posticipo della 26^giornata di Serie A potrà essere visto su Sky Sport Uno -canale 201-, Sky Sport Serie A -canale 202- e Sky Sport -canale 251-. Napoli-Juventus, poi, sarà visibile anche in streaming grazie a Sky Go (servizio incluso nell’abbonamento Sky) e Now TV.