Infortunati serie A 32.a giornata. Spalletti senza Brozovic nella trasferta di Frosinone

Infortunati Serie A: gli assenti del prossimo turno. In questo turno con ogni probabilità arriverà lo scudetto della Juventus, sabato alle ore 15 è in programma Spal-Juventus, alle ore 18 si gioca Roma-Udinese, mentre alle ore 20.30 chiude Milan-Lazio. Domenica alle ore 12.30 apre Torino-Cagliari, alle ore 15 ben tre derby: il derby di Genova Sampdoria-Genoa, il derby dell’ Appennino Fiorentina-Bologna e il derby emiliano Sassuolo-Parma, alle ore 18 si gioca Chievo-Napoli, mentre il posticipo domenicale si giocherà allo Stirpe, Frosinone-Inter, mentre lunedì chiude il turno Atalanta-Empoli.

Infortunati Serie A: gli assenti della 32.a giornata di campionato



Spal-Juventus (sabato ore 15). La Juventus di scena a Ferrara contro la Spal per chiudere la pratica scudetto. Semplici farà a meno degli infortunati Regini (contusione all’anca), Kurtic (lieve affaticamento) è in dubbio; Allegri non avrà certamente a disposizione Caceres e Barzagli, entrambi out per problema fisico. Nella Juventus restano in dubbio Matuidi (problema al polpaccio), Emre Can (problema alla caviglia) e Chiellini (problema al polpaccio).

Roma-Udinese (sabato ore 18). Nell’anticipo delle ore 18 la Roma ospita all’ Olimpico l’Udinese. Ranieri non avrà a disposizione gli infortunati Santon (lesione miotendinea al bicipite femorale) Perotti (noie muscolari) e Karsdorp (lesione al bicipite femorale destro). Nei friulani non saranno a disposizione di Tudor Barak (fastidio alla schiena), Nuytinck (problema al polpaccio) e Behrami (frattura al perone della gamba destra, stagione finita), in dubbio Opoku (contusione al ginocchio destro).

Milan-Lazio (sabato ore 20.30). Nel big match del sabato a San Siro si affrontano il Milan e la Lazio. Gattuso non avrà a disposizione gli infortunati Bonaventura (problema al ginocchio, stagione finita), Donnarumma (lesione al flessore della coscia destra) e Paquetà (distorsione alla caviglia destra), Conti invece è in dubbio per affaticamento muscolare. Nella Lazio di Inzaghi non saranno a disposizione Lukaku (fastidio fisico) e Berisha (indurimento al polpaccio), mentre Marusic è in dubbio per una contrattura muscolare, Radu in dubbio per noie fisiche.

Torino-Cagliari (domenica ore 12.30). All’ ora di pranzo il Torino ospita il Cagliari. Mazzarri dovrà fare a meno di Millico (problema muscolare) e Iago Falque (problema al ginocchio sinistro); Maran non avrà a disposizione il solo Castro (lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro), mentre resta in dubbio Cacciatore per un affaticamento alla coscia destra.

Fiorentina-Bologna (domenica ore 15). Allo stadio Franchi va in scena il derby dell’ Appennino tra Fiorentina e Bologna. Il neo tecnico dei viola Montella non avrà a disposizione Pjaca (rottura del legamento del crociato anteriore, stagione finita), mentre Fernandes è in dubbio per noie fisiche; Mihajlovic invece non avrà a disposizione gli infortunati Mattiello (lesione primo grado ileopsoas destro) e Destro (lesione muscolare della coscia destra), mentre Helander (fastidio alla caviglia) è in dubbio.



Sampdoria-Genoa (domenica ore 15). A Marassi va in scena il derby della lanterna. Nei blucerchiati l’unico assente sarà Barreto (problema fisico); nel grifone sarà assente Hiljemark (problema all’anca).

Sassuolo-Parma (domenica ore 15). Al Mapei Stadium il Sassuolo ospita il Parma nel derby emiliano. De Zerbi non avrà a disposizione gli infortunati Adjapong (distorsione alla caviglia destra) e Marlon (elongazione del tendine); D’Aversa dovrà rinunciare a Grassi (rottura del crociato sinistro, stagione finita per lui), Biabiany (trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro) e Inglese (distorsione della caviglia sinistro), Bruno Alves (risentimento muscolare al polpaccio), Gervinho (risentimento muscolare all’adduttore destro) e Sprocati (affaticamento muscolare).

Chievo-Napoli (domenica ore 18). Al Bentegodi il Chievo ospita il Napoli. Nei clivensi saranno assenti gli infortunati Seculin (lesione al crociato anteriore del ginocchio destro) e Schelotto (problema al ginocchio destro), mentre Jaroszynski (noie fisiche),Meggiorini (fastidio fisico) e Djordjevic (noie fisiche) restano in dubbio; nel Napoli sarà assente Diawara (infrazione all’osso navicolare del piede destro), mentre Albiol (problemi al tendine del ginocchio) resta in dubbio.

Frosinone-Inter (domenica ore 20.30). Nel posticipo domenicale il Frosinone ospita allo Stirpe l’Inter. Baroni non avrà a disposizione Viviani (distrazione al flessore della coscia destra) e Salamon (distrazione del 2° muscolo otturatore della coscia destra); Spalletti dovrà rinunciare a Vrsaljko (fastidio al ginocchio, stagione finita per il croato) e Brozovic (distrazione muscolare della coscia destra).

Atalanta-Empoli (lunedì ore 20.30). Nel monday night l’Atalanta ospita l’Empoli. Gasperini è alle prese con alcuni giocatori in dubbio come Ilicic (fastidio al ginocchio), mentre Toloi (fastidio alla caviglia) sarà assente per infortunio; diversi infortunati nei toscani come La Gumina (lesione del legamento collaterale del ginocchio destro, stagione finita), Pajac (lesione al 2° muscolo grande dell’adduttore destro), Diks (noie fisiche) e Silvestre (lesione della giunzione miotendinea del bicipite femorale), mentre Ucan (lieve distrazione muscolare agli adduttori) è in forte dubbio.