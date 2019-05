Torino-Lazio 26/05/2019, Sky Go e diretta tv

Match Torino-Lazio nella 38° giornata di Serie A. Oggi alle 15.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino, si sfideranno le squadre di Walter Mazzarri e Simone Inzaghi. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Torino-Lazio sarà trasmessa anche in streaming su Sky Go. I padroni di casa sono posizionati al 7° posto con 60 punti (15 vittorie, 15 pareggi e 7 sconfitte). Mazzarri in vista del match ha dichiarato: “Voglio riscatto e dimenticare Empoli, la più brutta partita della nostra stagione. Voglio arrivare settimo, davanti alla Lazio. Se qualche squadra non si iscrive e l’Uefa ci chiama noi ci siamo. Ma io non gufo. Se ci ripescano ce lo saremo meritato. Ho saputo che lo stadio sarà pieno, sono contento, significa che siamo riusciti a portare la gente allo stadio. Voglio ringraziare anche quelli che ci hanno seguito in trasferta. Dobbiamo giocare bene anche per loro”. La Lazio è invece posizionato all’ 8° posto in classifica con 59 punti (17 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte). L’allenatore biancoceleste ha dichiarato: “Andremo a Torino per chiudere la stagione al meglio sapendo che troveremo una squadra che ha fatto altrettanto bene, che ha fatto 60 punti e sta in un’ottima posizione di classifica. Quindi dovremo essere pronti per fare una partita giusta“. Inzaghi, che sta trattando il rinnovo di contratto con la società e che è stato accostato a varie panchine (tra cui quella della Juventus), ha aggiunto: “In questi tre anni siamo arrivati a giocarci sempre tutto fino alla fine. Sappiamo che il campionato italiano non è semplice”.

Dove vedere il match Torino-Lazio

Canale TV: Sky Sport Serie A, Sky Sport, Sky Go

Orario: 15.00

Probabili formazioni del match Torino-Lazio

Torino (3-5-1-1): Sirigu S.; Izzo A., N’Koulou N., Moretti E.; De Silvestri L., Baselli D., Rincon T., Meité S., Ansaldi C.; Iago Falque; Belotti A.

Lazio (3-5-1-1): Proto S.; Bastos, Acerbi F., Radu S.; Romulo, Parolo M., Badelj M., Jordao B., Lulic S.; Cataldi D.; Immobile C.

Chi probabilmente non scenderà in campo per il match Torino-Lazio

Indisponibili: Djidji K. (Torino) – Infortunio al ginocchio

In dubbio: Parigini V. (Torino) – Infortunio all’inguine; Berisha V. (Lazio) – Infortunio al polpaccio; Lukaku J. (Lazio) – Infortunio al ginocchio.

Informazioni generali

Stadio: Stadio Olimpico Grande Torino

Arbitro: Rosario Abisso

Allenatore Torino: Walter Mazzarri

Allenatore Lazio: Simone Inzaghi