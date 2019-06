Pistocchi sicuro: “Sarri alla Juventus? C’è già l’accordo”

Sarri alla Juventus? Pistocchi annuncia l’accordo. Sono ore calde in casa bianconera dove non è stato ancora ufficializzato il tecnico che prenderà il posto di Massimiliano Allegri. La rosa dei pretendenti sembrerebbe essersi ristretta a tre pretendenti: Maurizio Sarri, Pep Guardiola e Mauricio Pochettino. L’ex allenatore del Napoli sembrerebbe essere il favorito numero uno e nei prossimi giorni potrebbe liberarsi dal Chelsea. Intervenuto in diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss, Maurizio Pistocchi ha ormai dato per fatto l’approdo di Sarri alla Juventus. Ecco le parole del giornalista di Mediaset ai microfoni della trasmissione Radio Goal: “Rivoluzione storica nella Juventus: Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore, c’è già l’accordo. Andrea Agnelli ha avuto una felice intuizione. Ha capito che in Europa occorreva cambiare registro, fare un calcio diverso. Maurizio Sarri fa un gioco europeo, l’unico possibile per vincere la Champions League. De Laurentiis ha avuto una bella intuizione prendendolo, ma ancora più bravo è stato Corsi, il presidente dell’Empoli, a dargli la possibilità di allenare in Serie A” (trascrizione a cura di Areanapoli.it)

Sarri alla Juventus? Il tweet di Pistocchi sul bel gioco. L’ex allenatore dei bianconeri, Max Allegri, è stato criticato negli ultimi tempi dagli addetti ai lavori per non aver mai improntato i meccanismi della squadra su un calcio spettacolare, prerogativa fondamentale per arrivare in fondo in Europa. Maurizio Pistocchi, sempre molto attivo sui social, ha commentato con un tweet il netto cambio di rotta della dirigenza bianconera: “Sul web si parla solo di #Guardiola & #Sarri.

Ma la vera novità è che la Juventus, esonerando MaxAllegri,ha cambiato mentalità: dal “vincere è l’unica cosa che conta”al “vincere e convincere”.

Il Circo è arrivato anche a Torino🎪 “.