Napoli-Cremonese: diretta tv e streaming, dove vedere l’amichevole del 24 luglio

Aspettando James Rodriguez, il Napoli di Carlo Ancelotti continua la propria fase di preparazione in vista del prossimo campionato di Serie A. Le ambizioni dei partenopei sono altissime come ogni anno e l’arrivo in azzurro di Kostas Manolas, non può far altro che aumentare la temperatura dei caldi tifosi napoletani, impazienti di vedere all’opera la squadra. Domani, i campani affronteranno la Cremonese di Rastelli. Un test senza dubbio importante contro una squadra che nella prossima stagione, giocherà il campionato di Serie B. Ancelotti potrà dunque provare calciatori e moduli in questa amichevole di prestigio, che si giocherà a Carciato. I tifosi napoletani si aspettano molto dalla propria squadra in questa stagione, specialmente in Europa.

Lo scorso anno, il Napoli è stato capace di battere al San Paolo il Liverpool, che qualche mese più tardi è diventato Campione d’Europa nella finale di Madrid contro il Tottenham. Ciò testimonia come i partenopei siano una squadra degna del maggiore palcoscenico europeo. Per fare il vero salto di qualità, servirà maggiore concentrazione e un livello di mentalità più avanzato in confronto agli altri anni. Il match amichevole tra Napoli e Cremonese si giocherà domani, ore 17:30.

NAPOLI-CREMONESE, DOVE VEDERE IL MATCH DIRETTA TV E STRAMING

Napoli-Cremonese, diretta tv e streaming. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky a partire dalle 17:30, precisamente sul canale Sky Sport Serie A. Sky mette a disposizione degli abbonati, l’applicazione Sky Go dove sarà possibile vedere il match in streaming da smartphone, tablet e computer. Oltre a Sky, il match sarà visibile in chiaro, in differita su TV8 alle ore 21:30, così come su TV Luna a partire dalle 23:00.