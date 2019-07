Torino-Merano 15-0: Zaza mattatore con 6 reti (video highlights)

L’amichevole tra il Torino e il Merano (squadra di prima categoria), termina 15-0 per i granata. Il match è andato in scena alle ore 17 a Bormio, dove la squadra di Mazzarri è in ritiro. Il mattatore del match è stato Simone Zaza, autore di ben 6 reti. Segnali positivi anche da Belotti che ha realizzato 4 gol. Sotto il video highlights del match.

Il Torino di Walter Mazzarri dopo una buona stagione passata, ha iniziato la fase di preparazione per la prossima con la solita ambizione che contraddistingue il club granata: far bene in Europa League. Mazzarri è stato capace di fare grandi cose a Napoli e il presidente Cairo ha l’ambizione di riuscire a portare in alto il Toro. A Bormio – dove la squadra è in ritiro – Mazzarri predica calma e attenzione in vista della prossima stagione, soprattutto perché il 25 luglio, il Toro si giocherà il secondo preliminare di Europa League ad Alessandria. Proprio per questo importante impegno che può valere una stagione, Cairo sponsorizza la calma predicata da Mazzarri visto il grande entusiasmo mostrato dai tifosi a Bormio.

Il probabile avversario granata sarà il Debrecen, squadra ungherese che ha battuto per 3-0 il Kukësi nel primo turno preliminare di Europa League. Gli ungheresi sono una squadra temibile ma non insormontabile per il Torino che in vista dell’imminente impegno, si sta preparando con dedizione e amichevoli pre campionato. Una di queste andrà in scena domani con il Merano, squadra che milita in prima categoria. Il match andrà in scene a Bormio, ore 17.

TORINO-MERANO, DOVE VEDERE L’AMICHEVOLE IN DIRETTA TV O STREAMING

Torino-Merano, dove vederla in diretta tu o streaming. Il match amichevole tra Torino e Merano sarà disponibile per la diretta tv su Torino Channel, domenica 14 luglio ore 17, canale Sky 234.