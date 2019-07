Torino-Pro Patria 3-2: Belotti doppietta, ma quanta fatica (video highlights)

Il Torino vince in affanno l’amichevole contro la Pro Patria per 3-2. Partita difficile per la squadra di Mazzarri, che fatica non poco contro gli uomini di Javorcic. Positiva la prova di Belotti (doppietta per lui). In gol anche Ansaldi per il Toro mentre le reti della Pro Patria sono di Parker e Mastroianni. Sotto il video highlights della partita.

Archiviate le amichevoli contro Bormiese e Merano, il Torino si appresta ad affrontare un avversario di maggior spessore: la Pro Patria. La squadra allenata da Javorcic milita in Serie C e l’impegno per gli uomini di Walter Mazzarri sarà più provante rispetto alle due precedenti amichevoli, terminate per 18-1 e 15-0. Le amichevoli hanno dato comunque dei segnali positivi a mister Mazzarri che si sta godendo un Simone Zaza in forma strepitosa. Il bomber ex Valencia e Juventus è partito alla grande in questo pre campionato, mettendo a segno addirittura 6 gol nell’amichevole contro il Merano.

Un inizio senz’altro positivo per un calciatore che oltre alla continuità vuole ritrovare la Nazionale, cercando di convincere il CT Mancini in vista del prossimo Europeo in programma il prossimo anno. Il Torino si sta preparando al meglio per il preliminare di Europa League, probabilmente contro gli ungheresi del Debrecen. Mazzarri può ritenersi soddisfatto del lavoro svolto dai suoi, ma l’imperativo del toscano è sempre lo stesso: umiltà, organizzazione e sacrificio. Il match contro la Pro Patria è in programma oggi alle ore 16.

TORINO-PRO PATRIA, DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA TV E STREAMING

Torino-Pro Patria, dove vedere il match in diretta tv e streaming, oggi 18 luglio. La partita sarà visibile su Torino Channel a partire dalle 16, canale Sky 234. Il match in streaming sarà disponibile attraverso il portale SofaScore.