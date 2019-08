Sanchez e Inter sempre più vicini: ecco quando si puó chiudere

Alexis Sanchez è sempre più vicino a vestire la maglia dell’ Inter. Perso Dzeko, che ha deciso di rinnovare con la Roma, Marotta non si è perso d’ animo e, con una mossa a sorpresa, ha avviato e quasi portato a buon fine, le trattative con il Manchester United per il rientro del cileno in Italia.

Antonio Conte potrà cosí avere il tanto agognato rinforzo in attacco. Un giocatore che il tecnico salentino aveva già fortemente cercato ai tempi della Juventus, prima che si materializzasse il suo passaggio all’ Arsenal.

Questa volta, Marotta ha deciso di fare un regalo all’ ex bandiera bianconera, e sta per chiudere una vera e propria trattativa “lampo” con uno dei migliori esterni in circolazione.

Secondo il Giorno, l’ affare potrebbe chiudersi definitivamente entro 48 ore. Decisiva la volontà di cooperare da parte di United e Inter, che hanno già dato vita all’ affare Lukaku questa estate

Lo United pagherà metá dell’ ingaggio di Sanchez, mentre l’ altra metà (circa 6 milioni comprensivi di bonus), saranno a carico dell’ Inter, che sta costruendo poco a poco una squadra sempre piú competitiva.

Conte continua a lavorare sul campo per arrivare pronto al debutto contro il Lecce. Gli uomini di mercato nerazzurri gli stanno costruendo una squadra completa, che rischia ora di candidarsi seriamente al ruolo di principale competitor della Juventus.