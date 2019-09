IL CAPITANO DELL’ATALANTA GOMEZ SU DIEGO ARMANDO MARADONA – La Dea di Gian Piero Gasperini (oggi cittadino onorario) si sta concentrando al meglio in vista della sfida di Marassi contro il Genoa. Una partita nella quale i nerazzurri vorranno riscattare la sconfitta contro il Torino per 3-2: Duvan Zapata, autore di una fantastica doppietta, non è bastato a fermare la squadra di Walter Mazzarri. Oggi ai microfoni di “Il Bar dello Sport”, ha parlato il capitano dell’Atalanta Gomez: in particolar modo su Diego Armando Maradona.

LE PAROLE DEL CAPITANO DELL’ATALANTA GOMEZ SU DIEGO ARMANDO MARADONA – “Maradona? Poteva andare in qualsiasi squadra del calcio argentino e sarebbe stato accolto alla grande. Per noi argentini, lui rappresenta al 100% il calcio senza se e senza ma. Maradona non sarà mai banale, indipendentemente da dal discorso campo o extracampo; sarà unico per sempre per quello che ha fatto in questi anni. Tutti noi siamo cresciuti guardandolo giocare a calcio: sarà per noi il Dio del pallone. Voglio che la squadra vada bene e che Diego, con la sua immagine, dia una scossa alla squadra”.