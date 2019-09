TORINO-MILAN FORMAZIONI: OBBIETTIVO RISOLLEVARE LA CHINA – Chi si ferma non è perduto, ma ora più che mai serve rialzare non solo il morale ma anche una classifica che da promettente, anzi, assai promettente, rischia di compromettere una stagione. Tra Torino e Milan è una sfida dove chi avrà più fame riuscirà ad arrivare alla vittoria: da una parte ci sono i granata che devono riscattare le due sconfitte consecutive contro Lecce e Sampdoria (ancorate nelle ultime posizioni); dall’altra chi ha bisogno di dare una scossa al campionato per avvicinarsi alla zona europea. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e andiamo ad analizzare le formazioni di Torino-Milan.

TORINO-MILAN FORMAZIONI: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI



Per la squadra di Walter Mazzarri 3-5-2 con Zaza che scalpita rispetto a Simone Verdi per stare insieme ad Andrea Belotti in attacco. Ansaldi è ancora ai box e Aina è pronto a sostituirlo al 100%. Nkolou potrebbe rientrare in difesa dopo i problemi disciplinari con la squadra. Milan in avanti con il 4-3-1-2 con Suso a sostegno di Rebic e Piatek. Kessie, Bennacer verranno schierati in mediana. Calhanoglu scalpita mentre Calabria torna dopo la squalifica.

TORINO-MILAN FORMAZIONI

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Aina; Belotti, Zaza.

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso; Rebic, Piatek.