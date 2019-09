Torino-Milan. Alle ore 21 all’ Olimpico Grande Torino si giocherà il posticipo della 5.a giornata di Serie A che vedrà scendere in campo il Torino di Walter Mazzarri opposto al Milan di Marco Giampaolo. Il momento delle due squadra è sulla falsa riga identico, infatti sia i granata che i rossoneri stanno vivendo un momento complicato in quest’inizio di stagione. Il Torino dopo 4 turni di campionato è fermo a 6 punti (2 vittorie 2 sconfitte) ed è reduce da due sconfitte seguite da due prestazioni negative, la prima è arrivata alla 3.a giornata nel match interno contro il Lecce 1-2, mentre la seconda domenica scorsa a ‘Marassi’ contro la Sampdoria per 1-0. I rossoneri, invece, stanno subendo l’onda della critica principalmente per il gioco espresso da Giampaolo ma anche per gli uomini schierati dal tecnico rossonero, i punti in classifica del ‘diavolo’ sono 6 (2 vittorie e 2 sconfitte) come quelli del Torino ma a pesare sulla società rossonera è il K.O di sabato scorso nel derby contro l’Inter, derby perso per 0-2 con le reti di Brozovic e Lukaku per i nerazzurri. Prima delle due sconfitte consecutive, il Torino era partito bene in campionato con due successi consecutivi contro Sassuolo e Atalanta; mentre il Milan dopo lo stop della 1.a giornata contro l’Udinese, aveva trovato due vittorie contro Brescia e Verona.

Torino-Milan, le probabili formazioni. QUI TORINO- Mister Mazzarri dopo la sconfitta contro la Samp riparte dal classico 3-5-2 con Sirigu in porta; linea a 3 composta da Izzo, Lyanco e Bonifazi, ancora out N’Koulou dopo le vicende di mercato; De Silvestri e Laxalt saranno gli esterni con Baselli, Rincon e Berenguer in mezzo al campo; davanti dovrebbe essere Verdi, in vantaggio su Zaza, ad affiancare capitan Belotti. QUI MILAN- Mister Giampaolo dopo la sconfitta nel derby riparte dal 4-3-3 con Donnarumma tra i pali; i terzini saranno Calabria, al rientro dalla squalifica ed Hernandez con Musacchio e Romagnoli al centro; in mezzo al campo spazio ai due ex Empoli, Krunic e Bennacer con Calhanoglu; nel tridente offensivo giocheranno Suso e Leao con Piatek al centro. dell’attacco rossonero.

Torino (3-5-2): Sirigu, Izzo, Lyanco, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Berenguer, Laxalt; Verdi, Belotti. All. Mazzarri.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao. All. Giampaolo.

Torino-Milan, come seguire il match in tv e streaming

Torino-Milan, info diretta tv e streaming. Questo posticipo della 5.a giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 21, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A, mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Torino-Milan, i precedenti. I granata non perdono in casa in campionato contro il Milan da 5 gare, i precedenti in Serie A giocati a Torino sono 73 con 21 vittorie granata, 35 pareggi e 17 successi dei rossoneri. Nella passata stagione il Torino all’ Olimpico Grande Torino s’impose 2-0 grazie alle reti di Belotti e Berenguer.