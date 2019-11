Il Fantacalcio rappresenta forse una delle cose più importanti per un appassionato di calcio, si cerca sempre di aggiudicarsi i migliori talenti della Serie A per fare più punti possibile vediamo quali giocatori sono la svolta per questa stagione di fantacalcio e le sorprese prese all’asta a poco:

Portieri

Sirigu: il Torino puó stare tranquillo con lui fra i pali, infatti vanta di ottima fantamedia e subisce relativamente pochi gol.

Joronen: da non sottovalutare ha fatto molte porte inviolate se lo si gestisce bene puó essere l’arma in più.

Olsen: da bidone della Roma a saracinesca del Cagliari si basta pensare che a Bergamo ha fatto porta inviolata.

Silvestri: il portiere della neopromossa Verona sta facendo bene con 11 gol subiti in 12 partite, in pochi oltre ai big hanno questa media.

Musso: é andato bene fino a quando non subisce 10 gol in 2 partite ottimo come sostituzione al fantacalcio.

Difensori

Theo Hernandez: una scommessa che ha portato bene, un difensore che segna e fa assist un affare chi lo ha preso.

Kumbulla: un gol e 9 prese anche se il Verona perde lui prende sempre la sufficienza.

Toljan: un terzino rapido che si propone andato in gol contro il Lecce.

Tomiyasu: molti fantallenatori se lo saranno aggiudicato ad 1 credito e infatti é titolare del Bologna con ottimi voti, l’unica pecca é che non gioca sempre.

Ghiglione: calcolato difensore ma gioca da esterno di centrocampo puó portare molti bonus.

Pisacane: con il gioco del Cagliari difficile che prenda l’insufficienza titolare inamovibile.

Centrocampisti

Castrovilli: preso dalla primavera della fiorentina e portato nella prima squadra si dimostra un centrocampista con fiuto del gol.

Ribery: dal Bayern Monaco alla fiorentina si dimostra leader con la sua esperienza porta bonus molto di frequente.

Zaniolo: gioca da trequartista dietro la punta vive un periodo di ottima forma il gol contro il Napoli é una dimostrazione.

Lazzari: esterno della Lazio porta sempre il bonus ma segna poco.

Pulgar: rigorista della fiorentina e regista le azioni partono da lui.

Soriano: una scommessa per quest’anno ma Mihajlovic lo sta sfruttando bene al fantacalcio puó essere decisivo in alcune giornate.

Nandez: arrivato a Cagliari e gioca trequartista dietro le 2 punte difficilmente prende l’insufficienza specialmente con questa squadra.

Tonali: un gol e 2 assist confermano un ottimo periodo di forma con il Brescia.

Kulusevski: forse il miglior acquisto al fantacalcio, con 2 gol e 5 assist porta quel bonus che fa vincere.

Attaccanti

Caputo: dall’empoli al Sassuolo si dimostra un attaccante da ottime caratteristiche con 5 gol fatti.

Correa: insieme a Immobile sono l’attacco più in forma del campionato un ogni 2 partite lo mostra.

Berardi: si risveglia da un letargo lungo e puó avere quella marcia in più per battere l’avversario al fantacalcio.

Joao pedro: da quest’anno calcolato attaccante e si vede con 5 gol.

Kouame: giovane attaccante del Genoa ora impegnato nella coppa d’Africa con la Costa D’Avorio con 5 gol in serie a.

Boga: partito da panchinaro nelle prime giornate dimostra che vale molto di piú le sue uniche accelerate di passo fanno tremare le difese il gol contro l’Inter é una prova concreta.

Orsolini: puó fare bene con Mihajlovic allenatore la grinta non gli manca.

Falco: stupisce tutto e tutti mai insufficiente non segna ma prende un ottimo voto ogni volta.

La svolta sta nel scegliere

Alcune volte non basta comprare i giusti al fantacalcio bisogna scegliere e capire ogni settimana chi puó dare il massimo per quella giornata, un po come fanno gli allenatori serve seguire l’intuito e statistica per scegliere la miglior formazione ogni settimana.