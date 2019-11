Fiorentina-Lecce. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze la Fiorentina di Vincenzo Montella ospita il Lecce di Fabio Liverani, match valido per la 14.a giornata del campionato di Serie A. Questo match verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. I viola non stanno vivendo un buon momento della loro stagione, infatti occupano la 10.a posizione con 16 punti all’attivo (4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte) e sono reduci da due sconfitte consecutive contro il Cagliari in trasferta per 5-2 e il Verona sempre in trasferta per 1-0. La vittoria in casa viola manca dallo scorso 30 ottobre, gara vinta in casa del Sassuolo per 1-2. I salentini, invece, lottano per non retrocedere ed occupano la 17.a posizione con 11 punti all’attivo (2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte) e sono reduci dal pareggio in rimonta contro il Cagliari per 2-2. Lecce che non vince in campionato addirittura dallo scorso 25 settembre quando s’impose al ‘Mazza’ di Ferrara contro la Spal per 1-3. Fiorentina-Lecce sarà arbitrata dal signor Marco Piccinini della sezione di Forlì, coaudiuvato dai signori Carbone e Villa, mentre il quarto uomo sarà Minelli.

Per le probabili formazioni del match, CLICCA QUI.

Fiorentina-Lecce, come seguire il match in tv e streaming

Fiorentina-Lecce, info diretta tv e streaming. Questo anticipo della 14.a giornata del campionato di Serie A sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

Fiorentina-Lecce, i precedenti. In Serie A le due squadre si sono affrontate 13 volte con 7 vittorie dei viola, 3 pareggi e 3 vittorie dei salentini. L’ultima vittoria dei viola contro il Lecce in Serie A risale all’ 1-0 del 4 febbraio del 2006, mentre l’ultimo pareggio risale al 23 gennaio del 2011 quando l’incontro si concluse 1-1 e l’ultima vittoria leccese risale al 15 gennaio 2012, gara terminata 0-1.