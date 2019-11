Programmazione Dazn Serie A 14° giornata: il palinsesto del weekend. Spicca Juve-Sassuolo. Dopo la tredicesima giornata di campionato la Serie A TIM e la Serie BKT tornano ad essere protagoniste nel weekend di DAZN. Le emozioni della Serie A proseguono quindi anche durante la quarta settimana di novembre. Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con l’anticipo dell’ Artemio Franchi tra Fiorentina-Lecce, in programma sabato 30 novembre alle ore 20:45. I viola, dopo la sconfitta in casa dell’ Hellas Verona e dopo il caso-Chiesa, ospitano il fanalino di coda Lecce, che è uscito con un pareggio dal posticipo contro il Cagliari.

Programmazione Dazn, il programma di domenica. Domenica 01 dicembre, invece, doppio appuntamento in programma: alle 12:30 i campioni d’Italia della Juventus, dopo gli impegni in Champions League, affrontano in casa il Sassuolo di De Zerbi, ancora alla ricerca di punti per allontanarsi dalla zona bassa della classifica. A seguire, alle 15:00, appuntamento all’ Olimpico per la sfida Lazio-Udinese, con la squadra di Inzaghi che vuole continuare a vincere dopo l’impresa in casa dei neroverdi domenica scorsa.



Ricordiamo che la Serie A targata Dazn sarà disponibile anche via satellite sul nuovo canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it.

Sabato 30 Novembre 2019

Ore 20.45 Serie A 14a Giornata: Fiorentina vs Lecce – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.30) dallo stadio Artemio Franchi di Firenze

Domenica 01 Dicembre 2019

Ore 12.30 Serie A 14a Giornata: Juventus vs Sassuolo – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 12.15) dall’ Allianz Stadium di Torino

Ore 15.00 Serie A 14a Giornata: Lazio vs Udinese – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky Canale 209)

Prepartita (ore 14.45) dall’ Olimpico di Roma

