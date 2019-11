Salvini ironico: “L’A.S.D Città di Trani è più forte del Milan”. Risate e polemiche nel mondo del web

Matteo Salvini poche ore fa si è reso protagonista di un video che è diventato virale sui social network. Infatti l’emittente pugliese Telesveva ha pubblicato un video in cui il leader della destra italiana ha definito l’ Asd Città di Trani, squadra militante nel campionato di 3.a categoria pugliese, più forte del Milan in questo momento. Infatti i rossoneri attualmente non stanno vivendo un momento roseo della propria storia calcistica. Ecco le parole di Salvini: “L’ Asd Città di Trani è più forte del mio Milan”. Questa frase l’ex ministro la ripete per più di tre minutI e scatta subito l’ironia anche dei giornalisti presenti, il video ha scatenato tante risate e polemiche nel mondo del web.

Un momento importante per la città di Trani, infatti nelle ultime settimane sul web spopolava l’intervista ad Antonio Giulio Picci, attaccante della Vigor Trani, prima squadra della città di Trani che milita nel campionato di Eccellenza Pugliese. Quest’intervista ha fatto il giro del web con tanti like, tant’è che Picci è stato invitato prima alla trasmissione di Rai Due “Quelli che il Calcio” e poi Giorgia Venturini a Tiki Taka ha mostrato il video della simpatica intervista durante una puntata di Tiki Taka. Inoltre Picci è stato anche intercettato dal programma Mediaset “Le Iene” durante un allenamento della Vigor Trani.

Salvini, nei giorni scorsi aveva ‘punzecchiato’ anche Suso

Non è il primo episodio in cui Salvini parla di Milan, infatti l’ex ministro pochi giorni fa su Instagram aveva scritto un post in cui faceva gli auguri di compleanno a Suso in modo piuttosto colorito, ecco le sue parole: “Auguri! Spero che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta e di voglia di giocare”. Il centrocampista spagnolo ha risposto subito a tono a Salvini: “La ringrazio Salvini. Spero che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta e voglia di amministrare un paese a cui tengo in maniera particolare”.