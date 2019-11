Zaniolo è il nuovo Totti, dichiarazione d’amore alla Roma: “Tengo troppo a questa maglia”

Le prestazioni offerte da Nicolò Zaniolo in questa stagione stanno entusiasmando proprio tutti e non solo la Roma. Il calciatore classe 1999 sta esplodendo e vari club si stanno facendo avanti per avere informazioni su di lui. La sua grande corsa forza fisica si aggiungono alla tecnica individuale di pregevole fattura che il giovane ha nelle sue corse, la quale sta stregando la tifoseria capitolina. Le conclusioni dalla distanza e le sue accelerazioni brucianti che sta mettendo in atto in ogni match – sia con la Roma ma anche in Nazionale – sono delle caratteristiche che lasciano intendere le indiscutibili qualità di questo calciatore. Zaniolo sta migliorando pure sul piano caratteriale, tallone d’Achille nei mesi scorsi, ma per un giovane ci può stare.

La continuità è la parola d’ordine per sfondare e lui la vuole mettere a disposizione solo per una squadra: la Roma. C’è solo il giallorosso nella testa di Nicolò e ciò è testimoniato dalle dichiarazioni fatte dal calciatore stesso al Daily Mail: “Ho recentemente baciato la maglia della Roma e voglio baciarla ogni volta che farò goal. Vorrei che i tifosi sappiano che li amo e che adoro quando li sento gridare il mio nome. Mi esalta!”.

Insomma, i tifosi capitolini possono stare tranquilli: l’erede di Totti è finalmente arrivato e il suo nome è Nicolò Zaniolo. Presto per dirlo? Forse si, ma a Roma si ama sognare e il calciatore in questione e senz’altro da sogno.