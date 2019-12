Giudice Sportivo, gli squalificati per la 15° Giornata di Serie A, quattro giocatori costretti a saltare il prossimo turno

Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni in vista del quindicesimo turno di Serie A. In totale i giocatori squalificati sono quattro, tutti quanti per una giornata di gioco effettivo. A dove saltare il prossimo turno saranno l’sterno Edera del Torino, il centrocampista Medel del Bologna, ed i difensori Rossettini del Lecce e Gunter del Genoa. Prosegue, poi la squalifica di Robin Olsen, portiere del Cagliari , costretto a star fuori per altre tre giornate, e dell’attaccante dei pugliesi Gianluca Lapadula, anch’egli costretto a stare ancora fuori, seppur per una sola giornata. Di seguito l’elenco dei giocatori che dovranno saltare la quindicesima giornata di Campionato.

CALCIATORI ESPULSI:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GIOCO EFFETTIVO:

Simone Edera (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

CALCIATORI NON ESPULSI:

SQUALIFICATI PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA:

Gary Medel (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Luca Rossettini (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Koray Gunter (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Dovrà fare attenzione Luca Pellegrini del Cagliari, che con la Sampdoria ha collezionato il quarto cartellino giallo; al quinto scatterà la squalifica per una giornata.