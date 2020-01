Cruciani e Mughini attaccano bambino tifoso del Napoli

Sappiamo che la rivalità tra Napoli e Juventus, in questi anni, sia aumentata abbastanza, perché gli azzurri prima con Sarri poi con Ancelotti, soltanto l’anno scorso, hanno tentato, non riuscendoci, a strappare il Tricolore ai bianconeri.

Il Napoli, non batteva la Juventus, dal settembre 2015 al San Paolo, e in questo periodo in cui i risultati non arrivano, gli azzurri di Gattuso si sono tolti una bella soddisfazione.

Eppure, ci sono ancora le critiche e polemiche. Non per un rigore non concesso, oppure, per un errore arbitrale del Var.

No, questa volta il solito Giuseppe Cruciani, non nuovo ad attacchi contro Napoli ed i napoletani, si esprime insieme a Mughini tifoso juventino, addirittura contro un bambino.

Sì, un bambino che è sceso in campo insieme alle due squadre, che quando la telecamera è passata davanti a lui, si è

coperto lo stemma della Juventus.

Il bambino, in poche ore, è diventato famoso, per un’espressione non proprio da Oxford, quando una tv regionale, l’ha ripreso all’esterno del San Paolo, ed ha dato la sua spiegazione: “Ho fatto un gesto, che per il Napoli è una cosa eccezionale, ho coperto lo scudetto di quella squadra di m….”.

Mughini, interpellato da Cruciani, ha risposto a tono, dicendo, che è colpa dei genitori, e che il bambino, avrà come futuro soltanto il parcheggiatore abusivo.

Quando si sbaglia si cerca di riparare, il bambino forse riceverà una severa punizione, ma predire già il suo futuro non è il massimo.