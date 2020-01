De Ligt, critiche da parte di un ex illustre della Juventus

I giornali italiani esaltano la prestazione fornita da Matthijs De Ligt contro la Roma. L’olandese è subentrato a gara in corso al suo “rivale” nella Juventus, Demiral. Uscito per infortunio. L’entrata a freddo dell’ex Ajax è risultata positiva sia per i bianconeri che per il calciatore stesso, il quale ha ritrovato fiducia nei propri mezzi dopo le tante panchine impostegli da Maurizio Sarri. Ottime chiusure e recuperi eccellenti hanno caratterizzato la prestazione del giovane classe 1999, acquistato per 75 milioni di euro l’estate scorsa.

Una cifra che pesa come un macigno sulle spalle di De Ligt, al quale non viene perdonato nulla per questo. In questa gara disputata contro la Roma pare però aver convinto tutti…o quasi. Infatti c’è una voce illustra che va controcorrente: ovvero quella dell’ex Juventus e Fiorentina, Angelo Di Livio. L’ex centrocampista bianconero ha criticato in maniera netta la prestazione dell’olandese nelle sue pagelle su juvenews.eu. Secondo Di Livio, l’entrata a freddo di De Ligt non ha portato un valore aggiunto alla Juventus nella gara contro la Roma: secondo l’ex soldatino, De Ligt è risultando poco preciso, e avendo commesso diversi errori in marcatura. Secondo Di Livio, al difensore centrale bianconero manca ancora la condizione per rendere al meglio. L’olandese non riesce proprio a convincere tutti, e se un calciatore esperto come Di Livio ha notato certi difetti, non possiamo fare altro che credergli.