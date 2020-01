Ibrahimovic come Bolt! Il 38enne stupisce ancora in velocità

Zlatan Ibrahimović sembra davvero un calciatore infinito. In molti pensano che lo svedese possa arrivare a giocare anche a 50 anni. Fantascienza o realtà? Quando si parla di Ibra, tutto è possibile. Nessuno si sarebbe aspettato un ritorno in Europa dopo l’esperienza in MLS con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Ibrahimović però ha ancora stimoli e carattere da vendere. Nel Milan di adesso, Ibra è praticamente un professore in mezzo a tanti studenti. I quali stanno facendo tesoro dei suoi insegnamenti, viste le ultime prestazioni del Milan.

Come lui stesso disse in un’intervista: “Sono come il vino. Invecchiando miglioro”. Così sembra essere. Le prestazioni di Ibrahimovic sono sempre più entusiasmanti nonostante la vicinanza ai 40 anni. Ciò pare non scalfire Zlatan. Se il talento nel giocare a calcio può rimanere per sempre, le doti atletiche con il passare del tempo potrebbero deteriorarsi. Neanche questo aspetto però, sembra interessare il ciclopico attaccante svedese.

Toccati i 35,45 km/h contro il Cagliari!

Ciò che riporta il sito internet MilanData, è un dato statistico e atletico impressionate fatto registrare dall’attaccante contro il Cagliari. Ibrahimović infatti, ha fatto rilevare una velocità massima durante il match contro il Cagliari, pari a 32,45 km/h. Un qualcosa di paranormale potremmo pensare. Un X-Files del calcio clamoroso, ma ciò non rientra nelle serie fantasy o fantascientifiche. Quando si parla di Ibrahimovic, tutto è reale ma allo stesso tempo magico. Ibracadabra continua a stupire. E gli appassionati di calcio non possono far altro che applaudire.