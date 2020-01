LECCE INTER PROBABILI FORMAZIONI – VERSO IL MATCH

Lecce e Inter si affronteranno Domenica 19 Gennaio alle ore 15:00 allo stadio Via Del Mare, sfida valida per la ventesima giornata di Serie A (prima partita del girone di ritorno). All’andata i nerazzurri si erano imposti con un sonoro 4 a 0 a San Siro facendo vedere sprazzi di quello che sarebbe stato il proseguo del campionato: le prime giocate di Sensi, il primo gol di Lukaku e l’euro-gol di Candreva. L’Inter arriva ad affrontare questo match con l’entusiasmo della vittoria per 4 a 1 in Coppa Italia contro il Cagliari. Il Lecce di Liverani, ad un solo punto di vantaggio dalla zona retrocessione, è reduce da quattro sconfitte consecutive che hanno aggravato la situazione in classifica. Sarà sicuramente la partita di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro torna a casa sua da avversario, nella città in cui è nato ed è cresciuto, contro la squadra con cui ha mosso i primi passi da calciatore fino al grande salto tra i professionisti. I rapporti con la tifoseria leccese non sono dei più rosei, dovuti ad atteggiamenti assunti da Conte da avversario, tuttavia il rispetto e l’affetto che il tecnico nerazzurro nutre verso questa città sono immutati. Il Lecce punta a riprendersi per evitare di finire nelle brutte e tormentate acque della zona retrocessione, per farlo vorrà cominciare a fare una bella figura davanti ai propri tifosi contro la seconda forza del campionato. L’Inter è chiamata a iniziare da capo la rincorsa al primo posto in classifica, restando il più possibile con il fiato sul collo della Juventus. Si affronteranno dunque la seconda in classifica contro la quartultima ma, ad essere onesti, il risultato non sarà poi così scontato: favorita sì l’Inter di Conte ma da non sottovalutare il Lecce di Liverani che tanto ha impressionato finora per il gioco espresso e per i risultati importanti ottenuti anche contro avversari del calibro della Juventus (l’andata contro i bianconeri finì con un pareggio per 1 a 1).

LECCE INTER PROBABILI FORMAZIONI – LE SCELTE DEI DUE ALLENATORI

Fabio Liverani si affiderà al 4-3-1-2 per sfidare Antonio Conte e la sua Inter. Tra i pali Gabriel, in difesa Donati (ex nerazzurro) insidia Rispoli per il ruolo di terzino destro; a completare il reparto Lucioni e Rossettini centrali con Dell’Orco sulla sinistra. Il regista della squadra sarà ancora una volta il greco Tachtsidis, coadiuvato da Petriccione e Deiola. Sulla trequarti agirà Mancosu a sostegno delle due punte Falco e Babacar (quest’ultimo in ballottaggio con Lapadula).

Antonio Conte confermerà il classico 3-5-2. Capitan Handanovic tra i pali, in difesa Skriniar, de Vrij e Bastoni (l’azzurro in netto vantaggio su Godin che ha giocato in Coppa Italia). Scelte sugli esterni quasi obbligate per Conte che si affiderà a Candreva sulla destra e Biraghi sulla sinistra. Brozovic in cabina di regia del centrocampo con Sensi e Barella (favorito su Gagliardini). Le due punte, manco a dirlo, saranno come sempre Lautaro Martinez e Lukaku.

LECCE INTER PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati/Rispoli, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Deiola; Mancosu; Falco, Babacar/Lapadula.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni/Godin; Candreva, Barella/Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku.