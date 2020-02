Chiellini è il “professore” di De Ligt: rinnovo che servirà all’olandese per maturare

È tornato ad allenarsi e a giocare con la Juventus, ma la prossima stagione sarà probabilmente l’ultima in carriera per Giorgio Chiellini. Il difensore centrale italiano classe 1984, è fortemente mancato alla Juventus di Maurizio Sarri e ciò si è sentito tremendamente. La lenta crescita di De Ligt è dipesa soprattutto dalla sua assenza. Chiellini è infatti l’ultimo vero difensore all’italiana rimasto in Serie A. Forse nel mondo.

Com’è noto, i difensori odierni sono caratterizzati da buoni piedi e una grande attitudine nell’attaccare, oltre che a difendere. Chiellini ha un passato da terzino, ma una volta diventato centrale a tutti gli effetti, si è trasformato in un difensore italiano pratico e senza fronzoli. In molti potrebbero dire “Chiellini sa anche segnare”. Ciò è indubbiamente vero: i suoi inserimenti nei corner sono spesso letali, ma l’italiano verrà ricordato soprattutto per la sua grande attitudine tattica nel difendere piuttosto che alle sue doti d’impostazione di gioco da centrocampista presente nei difensori moderni. Dote mai avuta da parte sua.

Un difensore roccioso, fortissimo di testa e difficilissimo da superare nell’uno contro uno, Chiellini è stato un perno fondamentale per la Juventus in questi ultimi anni. Senza dubbio un giocatore da studiare per migliorare le proprie doti difensive.

Chi sarà il successore di Chiellini?

Il successore di Chiellini in Italia? Difficile dirlo. Romagnoli ancora non sembra avere la stoffa giusta per diventarlo a livello italiano, mentre De Ligt nella Juventus può essere senza dubbio un’ottimo prospetto. Sicuramente l’olandese è il difensore su cui scommettere. Soprattutto perché potrà contare nei prossimi mesi, degli insegnamenti del 35enne toscano, così come per la prossima stagione. Il rinnovo annuale da parte della società bianconera nei suoi confronti è strategico: Chiellini servirà da “insegnante” per De Ligt. Questo è il piano e considerando le qualità tattiche dell’italiano, non è di certo una soluzione stupida.