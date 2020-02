Giudice Sportivo, gli squalificati per la 24° di Serie A: emergenza a centrocampo per la Roma, sorride l’Inter

Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni in vista del ventesimo turno di Serie A. In totale i giocatori squalificati sono 5, tutti per una giornata di gioco effettivo. Spicca il nome di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga infatti sarà costretto a saltare il match con il Napoli per via di un fallo di gioco durante l’ultimo impegno di Campionato con il Genoa. Problemi anche per il Torino. I granata dovranno fare a meno di Armando Izzo, espulso nel corso della sfida con la Sampdoria. Buone notizie invece per l’Inter. Lautaro Martinez ha scontato la sua squalifica e potrà prendere parte all’importante trasferta in quel di Roma contro la Lazio. Di seguito l’elenco dei giocatori che giocoforza non potranno scendere in campo.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GIOCO EFFETTIVO:

Cristante (Roma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco;

Izzo (Torino): per avere commesso un intervento falloso su di un avversario in possesso di una chiara occasione da rete;

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GIOCO EFFETTIVO

Conti (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Ekdal (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Nainggolan (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);