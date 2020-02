Milan-Torino. Alle ore 20.45 allo stadio ‘San Siro’ il Milan di Stefano Pioli ospita il Torino di Moreno Longo, il match è valido per il ‘monday night’ della 24.a giornata di Serie A. I rossoneri occupano la 10.a posizione in classifica con 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte) e sono reduci in campionato dalla bruciante sconfitta nel derby contro l’Inter per 4-2, mentre in settimana è arrivato il pareggio per 1-1 nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus, con annesse polemiche arbitrali relative al rigore concesso ai bianconeri per fallo di mano di Calabria. I granata sono in crisi e l’arrivo di Longo al posto di Mazzarri pare non abbia cambiato le cose almeno per il momento, la formazione piemontese occupa la 13.a posizione con 27 punti (8 vittorie, 3 pareggi e 12 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta interna per 1-3 contro la Sampdoria. Milan-Torino sarà diretta dal signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coaudiuvato dai signori Schenone e Baccini, il quarto uomo sarà il signor Sacchi. Al Var ci sarà La Penna con assistente Avar Peretti.

Milan-Torino, le probabili formazioni. QUI MILAN- Pioli dovrebbe affidarsi al 4-4-2 con Donnarumma in porta; la linea difensiva sarà composta da Calabria e Theo Hernandez sugli esterni e Kjaer e Romagnoli a formare la coppia centrale; a centrocampo agiranno Castillejo, Kessie, Bennacer e Calhanoglu con Rebic ed Ibrahimovic di punta. QUI TORINO- Longo si affiderà al 3-4-3 con Sirigu tra i pali; i tre difensori centrali saranno Lyanco, N’Koulou e Bremer; De Silvestri ed Ansaldi agiranno sulle corsie esterne con Lukic e Rincon in mezzo al campo; nel tridente offensivo spazio per Verdi, Belotti e Berenguer.

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Rebic, Ibrahimovic. All. Pioli.

TORINO (3-4-3): Sirigu; Lyanco, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer. All. Longo.

Milan-Torino, come seguire il match in tv e streaming

Milan-Torino, info diretta tv e streaming. Il ‘monday night’ della 24.a giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A, mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Milan-Torino, i precedenti. Gli incontri disputati a ‘San Siro’ in Serie A tra le due squadre sono stati 73 con il bilancio nettamente in favore dei rossoneri con 42 vittorie contro le 11 affermazioni granata, mentre sono 20 i pareggi. Nella passata stagione Milan e Torino impattarono sul punteggio di 0-0 a ‘San Siro’, mentre nei quarti di finale della Coppa Italia di questa stagione il Milan si è imposto dopo i tempi supplementari per 4-2.