Napoli-Torino. Alle ore 20.45 di sabato 29 febbraio il Napoli di Gennaro Gattuso ospiterà il Torino di Moreno Longo, il match è valido per l’anticipo della 26.a giornata del campionato di Serie A. Questo match verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Gli azzurri stanno vivendo un buon momento di forma ed in campionato occupano la 6.a posizione con 36 punti (10 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria esterna del ‘Rigamonti’ per 1-2 contro il Brescia, mentre in Champions il Napoli è reduce dal pareggio per 1-1 del ‘San Paolo’ contro il Barcellona. Momento complicato, invece, per il Torino che attualmente è in 14.a posizione con 27 punti (8 vittorie, 3 pareggi e 13 sconfitte) e deve recuperare il match di domenica scorsa contro il Parma, rinviata per l’emergenza ‘coronavirus’. Dopo aver visto il momento delle due formazioni di Napoli-Torino, ecco il direttore di gara dell’incontro: sarà il signor Mariani della sezione di Aprilia a dirigere il match, coaudiuvato dai signori Bindoni e Caliari con Abbattista come quarto uomo. Al VAR ci sarà La Penna con Giallatini, assistente Avar.

Napoli-Torino, come seguire il match in tv e streaming

Napoli-Torino, info diretta tv e streaming. Questo anticipo della 26.a giornata del campionato di Serie A sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

Napoli-Torino, i precedenti. Il bilancio degli incontri tra le due squadre giocati allo stadio ‘San Paolo’ è di 65 precedenti con 27 vittorie del Napoli, 30 pareggi e 8 vittorie del Torino. Nella passata stagione la gara si concluse sul punteggio di 0-0, mentre l’ultima vittoria del Napoli risale al 18 dicembre del 2016 con un pirotecnico 5-3 in favore del Napoli, l’ultima vittoria del Torino risale al 17 maggio del 2009 con il risultato di 1-2.