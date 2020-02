Pistocchi attacca la FIGC: “Gare a porte chiuse per coronavirus? Incompetenti”

La FIGC è in crisi così come tutta Italia per via del coronavirus. Il contagio che sta affliggendo il nostro paese aumenta soprattutto in nord Italia, dove i casi si stanno moltiplicando. Ciò ha indotto la FIGC alla sospensione di diversi eventi sportivi: dalla Serie A fino alle Serie dilettantistiche. L’ultima decisione che sta facendo discutere, è quella relativa al prossimo weekend di Serie A.

Il massimo organo calcistico italiano ha infatti deciso di far giocare 5 delle 10 gare in programma a porte chiuse. Tale decisione sta facendo storcere il naso a molti. Secondo gli scettici, tali decisioni denotano una scarsa competenza da parte della FIGC a livello di organizzazione. Il coordinamento decisionale farebbe acqua da tutte le parti e tra i critici più attivi in rete nei confronti della FIGC, c’è il giornalista Maurizio Pistocchi che via Twitter attacca la Federazione in maniera netta:

“Dopo aver fatto giocare regolarmente le gare di sabato scorso, rinviato a data da destinarsi quelle che erano in programma ieri, oggi la FIGC decide che si giocheranno a porte chiuse 5 delle 10 gare in programma nel prossimo weekend. Decisioni ondivaghe che denotano incompetenza”.

Momento decisamente turbolento in FIGC per via del coronavirus e l’organizzazione del calendario degli eventi.