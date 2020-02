Probabili formazioni Sampdoria – Hellas Verona : Scalpita Yoshida e Faraoni a rischio

Con una ventiseiesima giornata di Serie A decimata a causa dei rinvii di 5 match per il corona virus, lunedì sera i blucerchiati della Sampdoria e il sorprendente Hellas Verona si sfideranno in una gara delicata.

La probabile formazione della Sampdoria

Il mister Claudio Ranieri sembra convinto nello scendere in campo col 4-4-2 in seguito alle assenze di Murru e di Gaston Ramirez, entrambi per squalifica. A centrocampo Linetty, non al massimo della forma, si gioca la titolarità con Vieira. Al fianco avrebbe Albin Ekdal, sulla fascia destra Depaoli e a sinistra Jankto. Tra i pali c’è Audero, ai lati della difesa confermati Bereszynski e Augello, mentre il giapponese Yoshida si gioca una maglia da titolare con Colley per affiancare Tonelli nella difesa centrale. Davanti troviamo i soliti Gabbiadini e Quagliarella.

La probabile formazione dell’Hellas Verona

Per la compagine di Juric tra i pali troviamo Silvestri, tridente difensivo tradizionale per i veneti con Rrahmani, Gunter e Kumbulla. Rischia di non giocare invece Faraoni: nonostante l’infortunio alla caviglia stia migliorando, Juric potrebbe risparmiarlo, dando la fascia destra al giovane Adjapong. Il regista Miguel Veloso è squalificato, dando spazio quindi a Pessina che giocherà al fianco di Amrabat. A completare il reparto di metà campo c’è il solito Lazovic sulla sinistra. In attacco ci sarà Di Carmine, supportato alle sue spalle da Verre e Zaccagni.