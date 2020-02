Torino-Parma streaming e diretta tv Serie A, dove vedere 23 febbraio ore 15

Dove vedere Torino-Parma in streaming e diretta tv: info match Serie A. All’Olimpico-Grande Torino di Torino si affrontano Torino e Parma nel match valido per la 25° giornata di campionato di Serie A TIM, la quinta del girone di ritorno: fischio d’inizio ore 15:00. Il Torino ha vinto solo 2 delle ultime 15 sfide contro il Parma nel massimo campionato (4 pareggi, 9 sconfitte), entrambe nella stagione 2014/15 in cui i ducali sono stati poi retrocessi in Serie B. Andrea Belotti toccherà quota 200 presenze in Serie A TIM; l’attaccante granata ha incontrato 5 volte il Parma nella competizione segnando una sola rete nel match più recente. Se dovesse andare in gol in questo turno diventerebbe l’unico giocatore ad andare in doppia cifra in ciascuna delle ultime 5 stagioni. Arbitra Abisso, al VAR c’è Valeri. Andiamo a vedere le probabili formazioni e come seguire la partita in diretta tv e streaming su Sky.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (–): in attesa dei convocati

PROBABILE FORMAZIONE PARMA (–): in attesa dei convocati

Come vedere Torino-Parma in tv? La telecronaca della partita – dalle 15.00 su Sky Sport (ch. 253 del satellite e ch. 484 del digitale terrestre) – sarà di Daniele Barone, affiancato nel commento tecnico da Renato Zaccarelli; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Paolo Aghemo. Pre e post partita nello studio di Sky Calcio Show con Alessandro Bonan e i suoi ospiti.

Per gli abbonati di Sky la partita Torino-Parma sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match dell’Olimpico-Grande Torino sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky, che possono registrarsi al servizio.