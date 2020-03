Serie C Elite, il nuovo piano di Gravina

Gabriele Gravina, Presidente della Federcalcio, ha esposto la sua idea su un possibile nuovo campionato di Serie C. La paura che molti club delle categorie cosiddette inferiori possano scomparire dal calcio, sta portando gli addetti ai lavori a lavorare su più opzioni contemporaneamente. Lo confermano le tante idee sul da farsi per la prossima stagione uscite nelle ultime settimane, quando la notizia di un possibile stop definitivo ai campionati ha generato la preoccupazione di club e istituzioni calcistiche.

La Serie C Elite proposta da Gravina

In alcune recenti dichiarazioni, il Presidente della Federcalcio Gravina ha dichiarato che la Serie C a tre livelli e con 60 squadre non va più bene. C’è la necessità di creare una Serie C Elite con 20 squadre in un unico girone e 40 in un’altra serie semiprofessionistica. Un modello basato su quello passato di Serie C1 e Serie C2, per intenderci.

Come funzionerebbe una Serie C Elite

La strada da seguire per formare una Serie C Elite sarebbe semplice. Basterebbe far riferimento alla classifica, in quanto ci sono società che arrivano chiaramente prima di altre. Ma questa è una decisione che comunque spetterà alla Lega Pro e ai club direttamente interessanti. Il Presidente della Lega Pro Ghirelli avrebbe già ascoltato la proposta e avrebbe espresso parere favorevole. Si prospettano sicuramente scontri durissimi all’orizzonte.

Lega Pro: appuntamento al 3 aprile

Oggi la Lega Pro è in forte sofferenza e, per uscire da questa grave situazione, c’è la forte necessità di generare una rivoluzione culturale ed un nuovo approccio gestionale e, in casi come questi, sarà difficile accontentare tutti, ma ne vale probabilmente il bene del calcio e la sua sopravvivenza. Di tutto questo se ne discuterà di certo nella data del 3 aprile, quando i presidenti di tutte le società di Serie C parteciperanno ad una videoconferenza con il Presidente della Lega Pro Ghirelli. Ci vorrà il buon senso e l’assenso di tutti, altrimenti il calcio rischierebbe una grave paralisi per via dei ricorsi delle società.

La Serie C Elite è sicuramente un discorso quanto interessante, quanto intrigante. Vedrebbe battersi le migliori squadre della terza serie italiana, permettendo un campionato di maggior interesse e animosità. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, quando Ghirelli avrà raccolto valutazioni e perplessità di tutte le società calcistiche interessate.