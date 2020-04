Pistocchi polemico: “Stipendi calciatori? La Juventus ha pensato solo ai suoi conti”

Quando parla di Maurizio Pistocchi, la polemica è sempre dietro l’angolo. Specialmente quando la tematica riguarda la Juventus, club con il quale il giornalista di SportMediaset non condivide un rapporto proprio amichevole. Sono ormai dei cult i suoi tweet al veleno e gli scontri con Moggi quando il tema calciopoli ritorna al centro dei dibattiti sportivi italiani.

Il noto giornalista cesenate è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, facendo il punto sul momento delicato del nostro calcio, lanciando una frecciata ai bianconeri per quanto concerne la questione stipendi:

“La questione stipendi? Dico che l’AIC ha perso una grossa occasione, quella di mettere la faccia come dovrebbe fare un sindacato e dire di essere disponibile ad un taglio degli stipendi, di cui due mensilità destinate ai compagni meno fortunati. La Juventus ha fatto un movimento finanziario che gli ha permesso di abbattere 90 milioni, ma ha messo in difficoltà tutti gli altri. A volte mi aspetterei che in questo paese ci sia qualcuno che pensasse alla sua comunità. La Juventus ha pensato, ma come club leader, avrebbe potuto concordare con gli altri club una linea comune. Non è simpatico vedere che la Juventus ha tolto un mese e mezzo effettivo e gli altri ne vogliono togliere quattro. Ciò comporterà che chi può, potrà usufruire degli aiuti statali, utilizzando gli ammortizzatori sociali per gestire questo tipo di situazione”.

L’eterna sfida tra Pistocchi e la Juventus continua e probabilmente non avrà mai fine.