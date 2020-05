Serie A, Sky e DAZN non pagano l’ultima rata dei diritti tv. Si va in tribunale?

Sky e DAZN, che scontro con la Lega. La Serie A è ferma dallo scorso 9 marzo per l’emergenza Coronavirus, ancora non è stato fugato il dubbio se si riprenderà a giocare per finire la stagione o il Governo deciderà per lo stop definitivo. Sono tanti i nodi da sciogliere ma quello cruciale è con Sky, DAZN e Img che non hanno intenzione di pagare l’ultima rata di 233 milioni di euro per i diritti televisivi della Serie A 2019/20. La volontà delle pay tv è chiara, si rischia di finire alle vie legali con la Lega e le venti società . Lo scenario non è roseo, lo ha ribadito anche La Gazzetta dello Sport in un articolo: “Da una parte le 18 (su 20) squadre di A che hanno già fatturato la cifra da contratto, dall’altra le tv che si sono rifiutate di pagare. Ognuno ha le sue ragioni per il tira e molla: i club adducono la loro mancanza di responsabilità per la situazione, condizionata da cause di forza maggiore, situazione contrattualmente prevista; le televisioni sottolineano che tutte le loro proposte per una rinegoziazione sono andate in fumo. Muro contro muro, quindi”.



Sky e DAZN non pagano, lo scenario possibile. Così come è accaduto in Germania, le pay tv chiedono uno sconto di 120 milioni in caso di ripresa del campionato e il doppio circa se la Serie A sarà sospesa definitivamente. Per il momento la Lega non ha intenzione di concedere sconti nè a maggior ragione le venti squadre che sono alle prese già con forti perdite economiche. Sarà decisiva l’assemblea in programma mercoledì nella quale si cercherà di arrivare ad un punto d’incontro e si discuterà anche dei diritti televisivi del triennio 2021/2024. A tal proposito, i rumors sulla proposta miliardaria del fondo CVC sono diventati sempre più forti negli ultimi giorni. O si trova un accordo o si finisce alle vie legali con le venti squadre che sperano in un decreto del Governo che faccia da parafulmine in caso di mancato pagamento di Sky, DAZN e Img.