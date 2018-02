Felipe Anderson-Inzaghi, violento diverbio tra i due. Parole grosse, insulti e il resto del gruppo che ha li ha divisi a fatica. Questo sarebbe successo negli spogliatoi dello Stadio Olimpico nel dopo Lazio-Genoa. Questo è quanto riporta Premium Sport nel tardo pomeriggio di oggi. Il brasiliano, al fischio finale del Monday Night perso dai biancocelesti, ha imboccato subito la via degli spogliatoi. Inzaghi appena ha incrociato lo sguardo di Felipe Anderson avrebbe detto:“Tu con me non giochi più”, il brasiliano avrebbe prontamente ribattuto:”Lo sapevo che venivi da me, te la prendi sempre con me quando perdiamo”. Il numero dieci biancoceleste era già stato fischiato dal pubblico laziale per lo scarso impegno mostrato nei minuti finali contro il Genoa. Felipe Anderson forse è stato deluso dal mancato impiego dal primo minuto. Così come era avvenuto con l‘Udinese.



Inzaghi ha preferito non toccare gli equilibri della sua Lazio. Nonostante le assenze di Milinkovic-Savic e Lulic, Anderson è rimasto in panchina. Poi il tecnico laziale lo ha mandato in campo, insieme a Nani. Evidentemente Inzaghi, come i tifosi laziali, non è rimasto soddisfatto della prova di Felipe Anderson e non ha fatto niente per nasconderlo al suo giocatore. Ora si attendono repliche da parte degli interessati, in attesa di capire cosa ne sarà di Felipe Anderson nel prossimo futuro biancoceleste.

Felipe Anderson come Keita, addio a giugno per il brasiliano?

Ogni anno una spina. Non sembra possibile che la Lazio possa vivere una stagione serena dal punto di vista comportamentale dei suoi giocatori. La stagione passata è stata caratterizzata dalle bizze di Keita. Una telenovela che si conclusa solo negli ultimi giorni di agosto, con il passaggio del senegalese al Monaco. Il litigio tra Felipe Anderson e Inzaghi potrebbe essere l’inizio della fine dell’avventura del brasiliano alla Lazio. Il fantasista è tornato a disposizione dopo il lungo infortunio, ma non ancora riconquistato la fiducia di Inzaghi.

L’allenatore della Lazio ha sempre creduto molto in Anderson, provandogli anche a cambiare ruolo. Secondo Inzaghi il brasiliano può essere un ottimos esterno a tutta fascia. Il numero dieci laziale non sembra così convinto di poter giocare in questo ruolo. Con l’esplosione di Luis Alberto, l’intoccabilità acclarata di Milinkovic-Savic e Immobile, gli spazi in avanti nella Lazio sono piuttosto ridotti. Resta da vedere come si comporterà Inzaghi nei confronti del brasiliano dopo il diverbio avuto dopo Lazio-Genoa. Conviene a entrambi di trovare un punto d’incontro. I biancocelesti sono attesi da un pesante tour de force e hanno bisogno di tutti i giocatori della rosa. Anche di quelli più indisciplinati.