Atalanta-Torino streaming e diretta tv Serie A: dove vedere il match domenica 1 settembre

Oggi alle ore 20.45 allo stadio Tardini di Parma si giocherà Atalanta-Torino, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A.

Atalanta-Torino, presentazione del match

I bergamaschi che ancora non possono utilizzare il loro stadio per via dei lavori di modernizzazione, sono costretti a fare l’esordio casalingo a Parma contro i granata che giovedì sera hanno perso 2-1 sul campo del Wolverhampton dicendo addio alla qualificazione alla fase a gironi dell’Europa League.

Nella prima giornata di campionato entrambe le squadre sono partite con il piede giusto: i bergamaschi hanno vinto in rimonta sul campo della Spal per 3-2 con reti di Gosens e Muriel (doppietta), dopo essere andati sotto addirittura per 2-0, mentre i piemontesi hanno sconfitto in casa il Sassuolo per 2-1 grazie a Zaza e Belotti.

Il mister degli orobici Gian Piero Gasperini ha tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Castagne che dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta della Nazionali, mentre l’allenatore dei granati Walter Mazzarri ha parecchi problemi di formazione con assenze pesanti in difesa a cominciare da Ansaldi e Lyanco per finire con la grana Nkoulou che vuole andare via e si è tirato fuori da solo; ma i problemi ci sono in attacco con gli infortuni di Iago Falque, Edera e ultimo quello di Zaza (giovedì sera in Europa League). La buona notizia è che nelle ultime ore il presidente Urbano Cairo ha acquistato dal Milan, il centrocampista Laxalt che staserà siederà in panchina pronto ad essere utilizzato se ce ne sarà bisogno.

Sono 50 i precedenti tra le due squadre in casa dell’Atalanta che vedono un perfetto equilibrio: 15 vittorie per parte a fronte di 20 pareggi; l’arbitro della gara sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Mauro Galeotto di Rovigo e Valentino Fiorito di Salerno. Quarto uomo Federico Dionisi di L’Aquila, V.A.R. Gianpaolo Calvarese di Teramo e A.V.A.R. Sergio Ranghetti di Chiari.

Sono 18 le direzioni arbitrali del fischietto capitolino con i nerazzurri, che vedono 9 vittorie, cinque pareggi e 4 sconfitte, con i granata invece si registrano 14 direzioni con un bilancio negativo: 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte.

Atalanta-Torino, diretta tv e streaming

Il match tra Atalanta-Torino valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A, sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn. Il match in programma oggi alle ore 20.45, con telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Dario Marcolin, sarà visibile su diversi dispositivi come ad esempio pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.