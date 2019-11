Torino-Juventus streaming e diretta Tv Dazn, dove vedere il Derby Della Mole 02 novembre ore 20.45. Sabato 02 novembre 2019 alle ore 20.45 allo stadio Olimpico – Grande Torino si giocherà il Derby Della Mole n° 199. I granata arrivano a questo importantissimo appuntamento dopo la disfatta di mercoledì nel turno infrasettimanale contro la Lazio: i granata di mister Mazzarri, infatti, nelle ultime quattro giornate di campionato hanno raccolto appena 2 punti, con 2 sconfitte e due pareggi. La compagine si trova al dodicesimo posto in classifica con 11 punti conquistati; i campioni d’Italia della Juventus, invece, arrivano al derby dopo la vittoria conquistata solo allo scadere contro il Genoa all’Allianz Stadium grazie al rigore di Ronaldo. I bianconeri sono infatti riusciti a sorpassare l’Inter di Conte e attualmente hanno un solo punto di distacco, con 8 match vinti e due pareggi. Andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni e come seguire il Derby Della Mole in diretta streaming e tv su Dazn.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Djidji; De Silvestri, Baselli, Meitè, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti. All.: Mazzarri





PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-1-2): in attesa dei convocati







Segui live e in esclusiva Torino-Juventus su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Torino-Juventus streaming e diretta tv Dazn, come seguire il match

La telecronaca della partita – dalle 20.45 in diretta streaming su DAZN – sarà di Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin; inviati a bordocampo ed interviste a cura di Davide Bernardi e Marco Russo. Pre (dalle 20.15) e post partita in diretta dall’ Olimpico-Grande Torino con Diletta Leotta e Mauro German Camoranesi.

La sfida dell’ Olimpico-Grande Torino di Torino sarà visibile in diretta TV e streaming su Dazn. Torino-Juventus su Dazn sarà visibile nelle seguenti modalità: Smart TV (modelli Samsung Tizen TV, Android TV, LG Web OS TV); su tutte le tv utilizzando Chromecast e Apple TV oppure utilizzando le console di gioco Play Station 4 ed Xbox One; su smartphone, tablet e pc Android e iOS e infine sul sito dazn.it tramite i browser Safari, Chrome, Firefox, Edge e Internet Explorer. Ovviamente sarà possibile la sfida in streaming live su DAZN solo dopo aver sottoscritto l’abbonamento. Ricordiamo, inoltre, che per i nuovi abbonati il primo mese di Dazn è totalmente gratuito.

Grazie all’accordo siglato a fine agosto il Derby della Mole Torino-Juventus sarà visibile anche in diretta tv su DAZN1, tasto 209 sul telecomando del decoder Sky e attivo dal 20 settembre con il meglio dell’offerta DAZN. La visione del canale sarà gratuita fino al giugno 2021 per gli abbonati Sky da più di tre anni con pacchetti Calcio e Sport che hanno attivato l’offerta su Sky Extra. Tutti gli altri abbonati potranno abilitare la visione di DAZN1 al prezzo scontato di 7,99 euro mensili con i primi tre mesi gratuiti per coloro che hanno il pacchetto Calcio.