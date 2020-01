Serie A, Parma-Lecce 2-0 : il riscatto degli emiliani.

PARMA-LECCE 2-0 – BREVE ANALISI DEL MATCH

La sfida andata di scena al Tardini doveva essere una sfida di riscatto per entrambe le squadre , da un lato il Parma reduce da un bruttissimo 5-0 subito a Bergamo contro l’Atalanta e dall’altro lato il Lecce reduce della 3° sconfitta consecutiva e cosi è stato per il Parma. Il match si apre con un primo tempo brutto da vedere, con tanti errori, sia da una parte che dall’altra , e nessuna azione da goal . Tutt’altro match nel secondo tempo , si alzano i ritmi e arrivano le prime azioni da goal , da una parte Kucka e dall’altra Mancosu . Al 57′ ,Kulusevski si rende pericoloso e sul calcio d’angolo susseguente arriva l’incornata vincente di Iacoponi , lasciato solo dalla retroguardia Giallo Rossa . Da questo momento il match cambia faccia , il Lecce prova a reagire, ma i tiri di Falco e Deiola hanno esito negativo. Vista la situazione , con il Lecce in attacco e il Parma a ripartire, D’Aversa mette in campo Cornelius al posto di Inglese e dopo 2 minuti , al 72′ dopo la traversa di Kucka, si ritrova la palla tra i piedi e segna il 2 a 0. Il Lecce prova subito a reagire , ma il tiro di Lapadula colpisce la Traversa .

Nel finale il Parma prova a segnare il terzo goal con Gervinho ,appena entrato, che dopo un coast-to-coast si fa ipnotizzare da Gabriel. Il match termina 2 a 0 e il Lecce subisce il 4° KO consecutivo e a +1 dalla zona retrocessione mentre il Parma a -1 dall’ Europa .



TABELLINO DEL MATCH

Parma (4-3-3): Sepe , Darmian , Iacoponi , Bruno Alves , Gagliolo , Grassi (31′ st Scozzarella) , Hernani (39′ st Gervinho) , Kurtic , Kulusevski , Kucka , Inglese (25′ st Cornelius) . A disposizione : Colombi , Alastra , Dermaku , Brugman , Laurini , Siligardi , Sprocati , Pezzella . Allenatore : D’Aversa .

Lecce (4-3-1-2): Gabriel , Donati , Rossettini , Lucioni , Dell’Orco , Deiola (43′ st Rispoli) , Tachtsidis , Petriccione , Mancosu (19′ st Lapadula) , Babacar (33′ st Vera) , Falco . A disposizione : Vigorito , Chironi , Riccardi , Meccariello , Dubickas , Gallo , Maselli , Laraspata . Allenatore : Liverani .

Arbitro del Match : Fabbri

Goal : Iacoponi (12′ st) , Cornelius (27′ st)

Ammoniti : Hernani, Inglese, Bruno Alves, Darmian (PARMA) . Petriccione, Liverani (LECCE).

Espulsi : –

CLASSIFICA SERIE A COMPLETA – GIRONE DI ANDATA (W-D-L)