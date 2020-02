Il derby di Ibrahimovic: tutti i numeri dello svedese nei derby della Madonnina

Zlatan Ibrahimovic è disponibile per il derby della Madonnina: oggi, in conferenza stampa, Stefano Pioli ha annunciato la presenza dell’attaccante svedese per il match in programma domani sera. Il numero 21 rossonero tornerà in campo, dopo aver saltato la gara di domenica scorsa contro l’Hellas Verona a causa di un lieve infortunio, e ce la metterà tutta per far vincere il suo Milan contro i cugini nerazzurri.

6 maggio 2012: l’ultimo derby con la maglia rossonera

Era il 6 maggio 2012 e il Milan aveva bisogno di una vittoria per non consegnare lo scudetto nelle mani della Juventus: allo stadio San Siro andava in scena il derby di Milano e tra le fila dei rossoneri c’era Re Zlatan Ibrahimovic pronto a fare un dispetto ai suoi ex tifosi. In quel match, Ibra riuscì a segnare una doppietta, un gol su rigore (sfidando con un simpatico “battibecco” il suo ex compagno Julio Cesar) a fine primo tempo e l’altro segnato ad inizio ripresa, ma il suo rivale di reparto, Diego Milito, fece meglio, segnando una tripletta e aiutando l’Inter a vincere quella partita 4-2 (Maicon segnò il gol del definitivo 4 a 2). Il Milan perse la partita e la Juve festeggiò matematicamente la vittoria del suo 28esimo scudetto. Quello fu l’ultimo derby di Milano giocato da Ibrahimovic: a luglio dello stesso anno si trasferirà al PSG, firmando un contratto triennale da 14 milioni l’anno.

I numeri di Ibra nei derby di Milano

Quello di domani sera sarà il decimo derby della Madonnina giocato da Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ne ha già giocati nove, cinque volte con la maglia dell’Inter e quattro con quella del Milan. Nella stagione 2006-2007, la sua prima stagione in maglia nerazzurra, Ibra segnò due gol contro il Milan, uno nella gara d’andata e uno in quella di ritorno: queste due reti resteranno le uniche due segnate in maglia Inter contro il Milan. Con la maglia del Milan, invece, i gol segnati nella stracittadina meneghina sono quattro: uno segnato nel primo derby giocato per il Milan, uno in finale di Supercoppa Italiana e gli ultimi due nell’ultimo suo derby giocato.

I numeri sono positivi anche per quanto riguarda i risultati: le statistiche parlano di sei vittorie (quattro con l’Inter e due con il Milan) e tre sconfitte (una con l’Inter e due con il Milan).

Riuscirà domani Ibrahimovic a migliorare il suo score? In settimana ha pubblicato sui propri profili social un video con la descrizione “Lions don’t sound like humans” (“I leoni non sembrano umani”): i giocatori e i tifosi nerazzurri sono avvertiti.