La moglie di Bonucci: “Leo ha fatto l’esame”

La consorte di Leonardo Bonucci, Martina Maccari, ha deciso di raccontare con un messaggio su Instagram la situazione del marito alle prese con i controlli per il Coronavirus, resi sempre più scrupolosi per i giocatori bianconeri una volta comprovato l’esito positivo ai tamponi di alcuni compagni di squadra come Daniele Rugani e Blaise Matuidi, già ufficializzati dalla Juventus nei giorni precedenti.

Sul suo profilo personale Lady Bonucci ha confermato che il numero 19 juventino ha già svolto gli esami specializzati, e in attesa dell’esito, non avrebbe comunque riscontrato eventuali sintomi godendo di ottima salute:

Non abbiamo ancora avuto i risultati del tampone di Leo. Stiamo aspettando e stiamo tutti bene. Nessuno di noi ha sintomi particolari del virus per il momento, incrociamo le dita.

“Credete che farei le dirette su Instagram se Bonucci stesse male?” – Ha risposto Martina Maccari ai fan che chiedevano ulteriori informazioni e notizie riguardo la salute del giocatore.

Nel frattempo, è notizia di queste ore la “fuga” dalla quarantena di Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic, Rodrigo Bentancur e Sami Khedira, che avrebbero rotto l’isolamento volontario al quale erano sottoposti insieme ad altri 128 dipendenti della Juventus.

L’attaccante argentino, una volta giunto a Caselle, avrebbe mostrato un certificato dove risulterebbe negativo agli esiti del tampone per il Covid-19 alla polizia presente all’aeroporto per poi partire con un volo privato alla volta di Buenos Aires per assistere la madre malata, ovviamente d’accordo con la Juve.