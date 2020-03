Serie A, UFFICIALE: orari e date 27ª e 28ª giornata

Dopo aver stabilito le date per i recuperi del 25° e 26° turno di Serie A (esclusa Inter-Sampdoria per cui ancora non è stata stabilita una data), la Lega Calcio Serie A ha comunicato tutte le date e gli orari ufficiali per la 27ª e 28ª giornata. Il 27° turno, che si sarebbe dovuto giocare in questo weekend, slitta di una settimana e ancora non si sa se il campionato, quindi, slitterà tutto di una settimana o se verrà introdotto un turno infrasettimanale a maggio. Entrambe le giornate inizieranno di venerdì (addirittura due partite venerdì 13 marzo) e non ci sarà nessun monday night. Ricordiamo come tutte le partite in questione verranno giocate a porte chiuse. Leggiamo insieme i nuovi orari.

27ª giornata Serie A

La giornata si aprirà venerdì 13 marzo con Verona-Napoli (ore 18:30) e si chiuderà domenica sera con Roma-Sampdoria (ore 20:45).

Venerdì 13 marzo

Verona-Napoli ore 18:30

Bologna-Juventus ore 20:45

Sabato 14 marzo

Spal-Cagliari ore 15

Genoa-Cagliari ore 18

Torino-Udinese ore 20:45

Domenica 15 marzo

Lecce-Milan ore 12:30

Atalanta-Lazio ore 15

Fiorentina-Brescia ore 15

Inter-Sassuolo ore 18

Roma-Sampdoria ore 20:45

28ª giornata Serie A

La giornata inizierà venerdì 20 marzo con Lazio-Fiorentina (ore 20:45) e si chiuderà domenica sera con Parma-Inter (ore 20:45).



Venerdì 20 marzo

Lazio-Fiorentina ore 20:45

Sabato 21 marzo

Brescia-Genoa ore 15

Sampdoria-Bologna ore 18

Juventus-Lecce ore 20:45

Domenica 22 marzo

Sassuolo-Verona ore 12:30

Cagliari-Torino ore 15

Napoli-Spal ore 15

Udinese-Atalanta ore 15

Milan-Roma ore 18

Parma-Inter ore 20:45