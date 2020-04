Juventus, Pjanic rientra a Torino. Chi sono i giocatori che ancora devono rientrare?

E’ iniziato, in casa Juventus, il piano di rientro dei giocatori volati nel proprio Paese d’origine per trascorrere questo strano periodo con la famiglia. Mentre Cristiano Ronaldo è ancora bloccato a Madeira e Gonzalo Higuain vorrebbe restare in Argentina, nella giornata di domenica 19 aprile è rientrato a Torino Miralem Pjanic. E’ stato lo stesso centrocampista bosniaco, ma con cittadinanza lussemburghese, a renderlo noto sui social: “Back To The Business“, appena sbarcato dal suo jet privato. Adesso il giocatore dovrà trascorrere 14 giorni di isolamento e poi potrà tornare al lavoro. Come lui anche gli altri giocatori che si trovano all’estero al loro rientro dovranno trascorrere i 14 giorni di isolamento obbligatori.

Chi sono i giocatori che ancora devono rientrare a Torino?

Come detto prima, al momento Cristiano Ronaldo è bloccato a Madeira, in Portogallo, a causa dell’emergenza coronavirus con un nuovo focolaio a soli 20 km da casa Ronaldo e Gonzalo Higuain vista la situazione famigliare e la situazione in Italia vorrebbe rimanere in Argentina. Gli altri giocatori che si trovano all’estero invece sono attesi in settimana. I giocatori in questione sono: i brasiliani Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa, il francese Adrien Rabiot, il tedesco Sami Khedira e il polacco Wojciech Szczęsny, che ha appena festeggiato i 30 anni con i suoi cari.