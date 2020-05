Marco Giampaolo nuovamente in panchina? Ecco dove

Marco Giampaolo potrebbe tornare ad allenare già dalla prossima stagione. Il tecnico di Bellinzona, dopo essere rientrato con pieno merito nel “circuito” degli allenatori di Serie A grazie alle buone stagioni disputate alla guida dell’Empoli, ha subito una battuta d’arresto in seguito all’esonero patito al Milan, ma ora gli si potrebbero schiudere nuovamente le porte della massima Serie.

Marco Giampaolo torna in Serie A: chi è pronto ad ingaggiarlo?

Marco Giampaolo potrebbe essere il nuovo allenatore del Torino a partire dalla prossima stagione. Queste le notizie che arrivano nelle ultime ore e vedono il tecnico di Bellinzona nuovamente nell’orbita di un club della massima serie.I granata sono squadra reduce da un’annata piuttosto delundente sotto l’aspetto dei risultati e lo scorso 4 febbraio hanno esonerato Walter Mazzarri a seguito di una sconfitta per 4-0 contro il Lecce. A sostituire l’allenatore di San Vincenzo è stato un ex tecnico della primavera del Torino, Moreno Longo, che però appare tuttora acerbo per affrontare seriamente un campionato di Serie A (nonostante abbia già accumulato esperienza col Frosinone). Dal suo arrivo in panchina Longo ha racimolato due sconfitte in altrettante partite, tanto che i granata, prima della sospensione dettata dal coronavirus, erano in piena lotta salvezza.

Qualora Marco Giampaolo venisse scelto per guidare il Torino è possibile che porti con sè anche il 4-3-1-2 che è stato un po’ il suo marchio di fabbrica, arretrando i due esterni di centrocampo Ansaldi e De Silvestri al loro ruolo naturale di terzini e adattando uno tra Falque e Berenguer (all’occorrenza anche Baselli) dietro alle sue punte che dovrebbero essere Zaza e Belotti. Per ora si tratta di un’ipotesi ma le fonti(Tuttosport) affermano che il Presidente Cairo stia pensando a Giampaolo ormai da tempo. Il tecnico di Bellinzona sarà sicuramente pronto ad ascoltare una simile proposta, pronto a rilanciarsi dopo la ultima esperienza finita male.