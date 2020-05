Spadafora: “Spero che la Serie A riparta. Entro questa settimana ci sarà il responso sul protocollo.”

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, è tornato a parlare per l’ennesima volta sulla questione Serie A. Questa volta il Ministro ha parlato su Rai 1, durante la trasmissione Frontiere.

Dichiarazioni Vincenzo Spadafora

“Abbiamo confermato la road map che stavamo dicendo. Dal 4 maggio sono ripresi gli allenamenti per gli sport individuali e, su mia richiesta, il Comitato Tecnico Scientifico ha deciso di estendere il protocollo anche ai singoli atleti delle squadre. A partire dal 18 maggio, se il CTS approverà il protocollo, riprenderanno anche gli allenamenti collettivi. Il Comitato aveva bisogno di alcuni chiarimenti ma sono convinto che entro questa settimana avremo un responso positivo sul protocollo e troveremo una soluzione per il calcio.

Io spero che il campionato di Serie A riprenda, sarebbe strano il contrario, sono il Ministro dello Sport. I toni di questi giorni sono dovuti alle troppe pressioni, a chi chiede subito una data. Eppure ancora non possiamo assicurare una data: mi auguro si possa riprendere entro metà giugno, ma molto dipenderà anche da come procederà il contagio nel corso di queste due settimane. È normale che la Lega Serie A si aspetti che sia il Governo a prendere una decisione: se non ci saranno le condizioni per riprendere il campionato, sarà il Governo a decretare lo stop del calcio e di tutti gli altri sport e prenderà delle misure dal punto di vista economico, creando delle norme apposite per arginare i danni che avrebbero i club. Se si riprenderà sara in massima sicurezza e, naturalmente, a porte chiuse.”