Serie C, Monza: il club brianzolo sempre più vicino alla Serie B

E’ passato poco più di un anno quando il nuovo Monza è stato acquistato da Berlusconi con Silvio proprietario e il fratello Paolo presidente senza dimenticare Adriano Galliani amministratore delegato, e fin dall’inizio della loro venuta l’obiettivo dichiarato è stato quello della promozione in Serie B che in Brianza manca dalla stagione 2000-01 per poi magari sognare di andare a giocare nella massima serie alla quale il club biancorosso non ha mai partecipato nella sua storia.

Monza, l’inizio del cambiamento

La grande rivoluzione è cominciata tredici mesi quando la squadra allenata da Cristian Brocchi che in autunno aveva preso il posto dell’esonerato Marzo Zaffaroni, acquista ben sedici giocatori per cercare di dare una svolta ad una classifica che la vedeva al dodicesimo posto con quattordici punti di ritardo dalla capolista Pordenone. Alla fine della stagione regolare i brianzoli giunsero quinti con 60 punti, eliminati nei playoff agli ottavi di finale dall’Imolese con sconfitta 3-1 al Brianteo e ma incredibilmente quasi capovolta in Emilia con vittoria con lo stesso punteggio ma eliminazione per peggior piazzamento finale in campionato. La vera beffa ci fu in finale di Coppa Italia quando dopo il match di andata vinto in casa per 2-1 contro la Viterbese, nel retour match un gol al 92′ di Vandeputte beffò gli uomini di Brocchi, condannandoli alla più atroce delle beffe.

Monza, una stagione da ricordare

Tuttavia l’estate ha portato consiglio e la dirigenza del sodalizio biancorosso ha voluto apportare parecchi cambiamenti, a cominciare dal nominare il nuovo presidente, ovvero Paolo Berlusconi, e riottenendo il suo vecchio nome A.C. Monza, perso dopo i due fallimenti nel passato recente. Ma il pezzo forte è stata la ristrutturazione del vecchio stadio Brianteo che rischiava di non essere più omologato per partecipare alla Serie C e così la Fininvest ha deciso di investire 5 milioni e 300mila euro, per rifare la tribuna da stampa, costruire per la prima volta l’ascensore, rifare il rettangolo di gioco (campo in sintetico) sia dello stadio che del centro sportivo Monzello e soprattutto cambiare l’impianto di illuminazione. Tutto questo ha portato grandi benefici e con un mercato estivo di lusso che alla fine della fiera sarà il più ricco delle sessante squadra partecipanti, la presentazione della squadra a Lugano (Svizzera) è stato il momento in cui Silvio Berlusconi ha svelato senza peli sulla lingua di voler arrivare in Serie A entro due anni. Tra l’altro in questa stagione l’ex presidente del Milan è quasi sempre presente alle partite interne, dove arrivano anche parecchi giornalisti dall’estero incuriositi da questo Monza che sta dominando la stagione dall’inizio, senza dimenticare l’antipasto agostano dove c’era stata la vittoria sul campo del Benevento (capolista incontrastata in Serie B) per 4-3 nel secondo turno della Tim Cup.

Il dominio della formazione di Brocchi è netto in tutto e per tutto, basti pensare che dopo 24 giornate i brianzoli sono primi con ben 58 punti frutto di 18 successi, 5 pareggi e una solo sconfitta (in casa contro il Siena per 0-2), miglior attacco (58 reti), difesa meno perforata (13 gol subiti), imbattibilità in trasferta e statistica principale che i punti di vantaggio sull’attuale seconda, ossia il Pontedera, sono addirittura 17.

Anche i tifosi, che ad ogni partita cantano “Silvio portaci in Europa“, stanno rispondendo alla grande con la media spettatori più che raddoppiata rispetto alla scorsa stagione dove si è passati dalle due mila unità a partita, fino alle cinque mila di quest’anno e dunque per il probabile prossimo campionato di Serie B ci si aspetta il pubblico dei bei tempi quando a calcare il rettangolo di gioco c’erano i vari Claudio e Patrizio Sala, Luciano Castellini, Francesco Antonioli, Angelo Colombo, Paolo Monelli, Pierluigi Casiraghi, Massimo Brambilla, Anselmo Robbiati e Christian Abbiati, tanto per citare i calciatori più importanti.

Alla fine della stagione mancano ormai quattordici partite e se nelle prossime settimane questa media punti verrà confermata o addirittura migliorata, il countdown alla Serie B potrà partire con largo anticipo.