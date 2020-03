Ibrahimovic al Monza? Per Brocchi non è impossibile

Zlatan Ibrahimovic al Monza? Per Christian Brocchi questa idea può essere più che semplice fantamercato. L’allenatore del Monza, squadra capolista del girone A del campionato di Serie C, è intervenuto questa sera ai microfoni di Telelombardia e ha acceso i sogni dei suoi tifosi, rilasciando alcune dichiarazioni molto importanti sul futuro di Ibrahimovic. Ecco le sue parole: “Se è sbagliato per i tifosi del Monza sognare l’arrivo di Ibrahimovic? C’è solo una cosa sbagliata, pensare che questo non sia possibile. Abbiamo la fortuna di avere Berlusconi come presidente, un presidente che ha una forza incredibile e la fortuna di avere un amministratore delegato tifoso del Monza come Adriano Galliani, un uomo che ha dimostrato di essere uno dei migliori dirigenti nel panorama calcistico: la nostra è una società da Champions League non da Serie C.”

Ovviamente queste parole vanno prese con le pinze, ma il buon rapporto di Ibrahimovic con il duo Berlusconi-Galliani e il futuro sempre più lontano dal Milan, dopo l’addio di Boban e il ruolo sempre più marginale di Maldini con la conseguente ascesa di Ivan Gazidis, possono far sognare i tifosi del Monza. Ci sarà solo da capire se il campione svedese accetterà di scendere di categoria, ma forse a 39 anni (li compirà il prossimo 3 ottobre ) è arrivato anche per Re Zlatan il momento di una sfida del genere.