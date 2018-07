LIVE Juventus-Bayern Monaco, cronaca e risultato in tempo reale ICC 2018: le formazioni

LIVE Juventus-Bayern Monaco, inizio ore 01.05

International Champions Cup 2018, Lincoln Financial Field (Philadelphia)

La Juventus fa il suo esordio all‘International Champions Cup 2018. I bianconeri di Massimiliano Allegri scendono in campo nella notte italiana (calcio d’inizio alle 01.05) al Lincoln Financial Field di Philadelphia, la “casa” della franchigia di NFL dei Philadelphia Eagles, contro il Bayern Monaco, al secondo impegno nella competizione dopo il match vinto nella giornata di sabato contro il Paris Saint-Germain per 3-1.

Non sarà della partita Cristiano Ronaldo che, secondo alcune indiscrezioni, si aggregherà al gruppo il prossimo 30 luglio dopo un periodo di vacanze post-Mondiale. Per la tournée americana, Allegri ha deciso di chiamare diversi ragazzi della squadra Primavera, che potrebbero trovare spazio già questa sera: da tenere d’occhio, su tutti, il piacentino Nicolò Fagioli (classe 2001) e il cipriota Grigoris Kastanos (classe 1998).

Per quanto riguarda lo schieramento in campo, il tecnico toscano dovrà sciogliere alcuni dubbi: tante le assenze in casa Juventus, a causa dei diversi giocatori ancora in vacanza dopo aver preso parte alla rassegna iridata in Russia, e dunque potrebbe esserci spazio per le cosiddette “seconde linee”.

Ben tre ballottaggi in difesa, con De Sciglio, Chiellini e Barzagli che sono tuttora favoriti per giocare dal 1′ rispetto a Cancelo, Caldara e Benatia. A centrocampo ancora non si sa chi tra Marchisio e Khedira si posizionerà accanto a Emre Can e Pjanic. L’unico attaccante della prima squadra presente negli USA è Federico Bernardeschi, la cui titolarità è certa: al suo fianco dovrebbero esserci Favilli e Del Sole.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-BAYERN MONACO

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Chiellini, Barzagli, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Marchisio; Bernardeschi, Favilli, Del Sole.

PROBABILE FORMAZIONE BAYERN MONACO (4-3-3): Ulreich; Rafinha, Alaba, Martinez, Bernat; O. Meier, Will, Renato Sanches; Robben, Wagner, Ribery.