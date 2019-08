LIVE Roma-Genoa: Fonseca alla prima panchina in A, live tempo reale ore 20:45

C’è grande attesa per l’esordio in questa Serie A 2019/20 della Roma di Fonseca, contro il Genoa di Andreazzoli. I capitolini sono reduci da un ottimo pre-campionato, dove hanno dimostrato bel gioco e risultati. La mano di Fonseca si vede e il tecnico portoghese vuole ravvivare l’ambiente romano, scosso dagli addii da parte di Daniele De Rossi e Francesco Totti. I tifosi della Roma sono infuriati con la proprietà, specialmente contro James Pallotta. Il presidente americano ha voluto far cessare la “romanità” all’interno della squadra. Ciò non è piaciuto ai supporters, i quali potrebbero sonoramente contestare il presidente questa sera.

Dall’altra parte c’è il Genoa di Andreazzoli. I liguri si sono affidati al capace ex tecnico dell’Empoli, reduce da un ottimo campionato con i toscani nonostante la retrocessione in Serie B. Ci sono grandi aspettative sul Genoa dopo il brillante pre-campionato disputato: i rossoblu hanno vinto ben cinque partite delle sei amichevoli disputate quest’estate. Ottimo biglietto da visita in vista della nuova stagione. Gli osservati speciali del match sono senz’altro i vari Zaniolo e Edin Dzeko. Rimasto a Roma nonostante le sirene interiste. Occhio anche a Pinamonti – in grande forma – e il nuovo acquisto genoano proveniente dall’Ajax, Schone. Abilissimo nel battere i calci di punizione.

SuperNews seguirà il live in tempo reale del match! Calcio d’inizio ore 20:45.