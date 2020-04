Coronavirus, LIVE Serie A: quando riparte il campionato?

Settimana cruciale per la ripresa della Serie A, dopo lo stop a causa dell’emergenza Coronavirus. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi andrà in scena una riunione della commissione medica della Figc, integrata da medici e scienziati in prima linea nella lotta contro il Coronavirus, mentre domani invece sarà la volta delle componenti federali. L’obiettivo è quello di definire il protocollo da utilizzare come guida per la ripresa degli allenamenti.

La settimana di riunioni sarà così organizzata: oggi giornata molto importante perché si capirà di più sulle linee guida da tenere durante gli allenamenti anche se le indicazioni del comitato tecnico-scientifico non si discosteranno troppo da quelle già date dai medici sportivi. Quindi maxi-ritiri super blindati (e già qui sorge il primo problema: non solo calciatori e staff tecnico ma anche il personale di servizio come cuochi, magazzinieri, impresa di pulizie). Solo la Juventus dispone di un albergo, le altre squadre dovrebbero affittarlo), tamponi a tappeto a spese dei club, visite mediche e formazione sulla prevenzione del contagio. Sempre oggi, ma nel pomeriggio, è prevista una riunione Uefa: sulla scia dell’accordo con l’Eca si cerca di trovare una soluzione per la conclusione delle competizioni europee, magari in gara secca nel mese di agosto.

Per quanto riguarda la parte italiana della vicenda, le conclusioni degli incontri di domani e dopodomani verranno infine portati sul tavolo del Governo: saranno Speranza, ministro della Salute, e Spadafora, ministro dello Sport, a decidere sulla eventuale ripresa dei campionati. Cosa accadrà? Si ripartirà? Noi di SuperNews vi racconteremo la giornata con una diretta live testuale!